Für den Orgelsommer

Teile diesen Artikel

Laufen für ,,Musik und Kultur in der Margarethenkirche”

Ausgabe Nr. 2908

Eine Initiativgruppe der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Mediasch wird am 24. Mai 2025 beim Internationalen Benefizmarathon in Hermannstadt teilnehmen, um den Orgelsommer zu retten. Der Orgelsommer feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Den Organisatoren fehlen noch 5.000 Euro, um alle Konzerte organisieren zu können. Also haben Gemeindemitglieder, Pfarrer, Vikar, Organistin, Verwaltungsangestellte, Kurator, ihre Sportschuhe angezogen und haben mit dem Training begonnen. Zudem sind sie auch zu „fundraisern”/ Spendensammlern geworden.

Jeden Montag von Juni bis Oktober erklingt ab 19 Uhr Musik in der Margarethenkirche. Seit 1975 sind Hunderte von Künstlern aus Rumänien, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Norwegen, der Schweiz, Japan, Australien und den USA nach Mediasch gekommen, um zu singen und zu spielen. Musik aus frühesten Zeiten (8. Jhdt.) bis in die Gegenwart hinein konnte man hören. Mit der Zeit verwandelte sich der Orgelsommer und zu den reinen Orgelkonzerten gesellten sich Konzerte unterschiedlicher Art. Im gotischen Kirchenschiff erklangen neue Töne: Klarinetten, Flöten, Oboen, Violine, Cembalo, Viola da Gamba, Cello, Gitarren, Lauten, wunderbare Chöre aus dem In- und Ausland.

„Konzerte in der Margarethenkirche gehören zu unserer Identität“, sagt Edith Toth, Kirchenmusikerin der Gemeinde. „Als ich vor 25 Jahren nach Mediasch kam, waren sie bereits Tradition. Vor kurzem haben wir ein wenig recherchiert und festgestellt, dass 2025 ein Jubiläumsjahr ist! 50 Jahre Orgelsommer! Wir wollen es gebührend feiern, mit Orgelkonzerten, Chören, Solisten, Orchester, Barockensembles, Instrumentalsolisten.“

Während die Konzerte ursprünglich eine innerkirchliche Veranstaltung waren, hat die Kirche in den letzten Jahrzehnten ihre Tore weit geöffnet und alle Menschen der Stadt dazu eingeladen. Und nicht nur sie. Im Publikum sind Mediascher, Hermannstädter, Schäßburger, Neumarkter, Bukarester, Touristen, Liebhaber klassischer und zeitgenössischer Musik.

„Dies ist nicht die erste Spendenaktion für das Kulturerbe hier, in der „Burg“ von Mediasch, und wahrscheinlich auch nicht die letzte. Aber dieses Mal ist es etwas Besonderes, denn wir haben ein musikalisches Jubiläum und laufen Gefahr, nicht alle Konzerte, die wir dem Publikum anbieten wollen, unterstützen zu können“, sagt Pfarrer Wolfgang Arvay, der zur Initiativgruppe gehört und sich für den 10-km-Lauf von Wenglor angemeldet hat. „Unsere langjährigen Partner und Unterstützer – die HOG Mediasch und der Martin Luther Bund – stehen uns treu zur Seite, wofür wir sehr dankbar sind. Allerdings fehlen uns noch 5.000 Euro, die für Transport und Künstlerhonorare benötigt werden. Wir zählen auf die Bürger der Stadt und alle Liebhaber guter Musik, die mit uns laufen oder uns mit einer kleinen Spende unterstützen wollen. Der Orgelsommer ist eine lokale Veranstaltung für alle, und wir hoffen, dass wir die 100. Auflage erreichen“, so Arvay weiter.

Wer sich gerne als Läufer beim „Maraton Internațional Sibiu” einschreiben möchte, kann das bis einschließlich 2. Mai 2025 machen. Alle, die den Orgelsommer unterstützen möchten, können das Projekt auf der Website des Marathons unter dem Titel „Orga și prietenii ei. Muzică și cultură la Mediaș” wählen. https://maratonsibiu.ro/index.php/ro/2025/proiect/orga-si-prietenii-ei-muzica-si-cultura-la-medias.

Ansprechpartner:

Wolfgang Arvay

Email: kastellmediasch@yahoo.de

Telefon: 0269 – 841962