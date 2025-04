11. Triada MTB-Wettkampf

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2909



Die 11. Auflage des Mountainbike-Wettkampfes Triada MTB hat am 12. und 13. April in und in der Umgebung von Freck/Avrig stattgefunden, erstmalig auch als Veranstaltung des Weltradsportverbands (UCI). Gefahren wurde am 12. April auf folgenden nach den Sponsoren benannten Trassen: Geiger Schwarz (68 km), Tiemme Rot (30 km), Urgo Blau und GLS Gelb (18 km). Zusätzlich wurde ein Rennen für eMTB-Fans und eines für Familien (1 Elternteil und 1 Kind) veranstaltet. Am 13. April waren Kinder zwischen 5 und 14 Jahren unterwegs. Die genauen Ergebnisse finden Sie unter www.triadamtb.ro Foto: Tibi HILA