Ausgabe Nr. 2904



Auf der Fahrt zur Hohen Rinne gibt es mehrere schöne Stellen, von denen aus man einen Rundblick auf die umgebenden Hügel und Berge genießen kann, natürlich bei guter Sicht. So z. B. von dem Valar, von wo aus dieses Foto an einem ungewöhnlich warmen Samstag im März, genauer am 8. März gemacht worden ist. Darauf sind u. a. die Fogarascher Berge (links) zu sehen. Foto: Beatrice UNGAR