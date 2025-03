Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2905



So sah der Schillerplatz am Dienstagmorgen aus, nachdem es in Hermannstadt in der Nacht einen heftigen Schneesturm gegeben hatte. Aber schon um die Mittagszeit war fast alles wieder weggetaut. Nur hie und da ist noch etwas Schnee – im März wird er Lämmerschnee genannt – auf den Dächern geblieben.

Foto: Cynthia PINTER