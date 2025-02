Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2902



Ein Workshop zum Thema „Rituelle Keramik“ wurde am vergangenen Freitag im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) in Zusammenarbeit mit dem Verein Tonal und dem Astra-Museum in der Reihe „Sitten und Bräuche der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft“ organisiert. Den einleitenden Vortrag hielt die Museologin Dr. Karla Bianca Roșca von der Emil Sigerus-Abteilung für siebenbürgisch-sächsische Volkskunde des Astra-Museums. Mehr als 80 Teilnehmer nahmen daran teil, größtenteils Schüler aus Hermannstadt, die einmal eine andere Lektion über die Siebenbürger Sachsen im Rahmen des Fachs Minderheitengeschichte erleben konnten. Dr. Karla Roșca (im Bild rechts) wurde seitens des DFDH von Vorstandsmitglied Gertrud Krech begrüßt und sprach kurz über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und befragte dazu die Schüler, die sich als sehr kundig erwiesen. Dann sprach die Museologin über die Nachbarschaften und die verschiedenen Keramikgefäße, die im Laufe des Jahres von den Mitgliedern benutzt wurden. Im Anschluss fand ein Workshop statt, organisiert vom Verein Tonal, bei dem die Teilnehmer (hauptsächlich Erwachsene) Tongefäße basteln und Ton-Märzchen malen konnten. Am Ende hatte jeder Teilnehmer die Qual der Wahl, denn als Geschenk durfte jeder eine bunt glasierte Brosche aus dem Bestand des Vereins mitnehmen. Foto: Ruxandra STĂNESCU