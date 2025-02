Neue Salvamont-Hütte geplant

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2899



Die Salvamont-Hütte am Bulea-See soll ausgebaut, modernisiert und neu ausgestattet werden und in der Nähe des Prejba-Gipfels im Lotrului-Gebirge soll eine neue Salvamont-Hütte gebaut werden. Das beschloss der Hermannstädter Kreisrat in seiner ordentlichen Sitzung am 30. Januar d. J.. Nach 1990 wäre es die dritte neu gebaute Hütte für den Hermannstaädter Bergrettungsdienst Salvamont, nachdem am 28. Oktober 2011 im Bulea-Kessel und am 1. Februar 2022 auf der Hohen Rinne jeweils eine neue Hütte für die Bergretter eröffnet worden war. Unser Bild: Die Hütte im Buleakessel trägt den Namen eines Salvamont-Gründers: Toma Boerescu. Foto: Kreisrat Hermannstadt