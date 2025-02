Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2901



Montag und Dienstag gab es auch in Hermannstadt endlich richtig Schnee. In anderen Landesteilen sorgte der späte Wintereinbruch für Verkehrschaos. Unser Bild: Das ist die Kanonen-Atrappe vor dem Thaliasaal in der Harteneckgasse und keine Schneekanone…

Foto: Cynthia PINTER