Kunst im Eishotel

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2897



Eine Vernissage hat im Eishotel am Bulea-See am Samstag, dem 18. Januar, stattgefunden. Es handelt sich um die Ausstellung „Art Inside The Ice” (Kunst im Eis). Vorgestellt haben die Ausstellung, die daselbst bis zum 15. Februar zu besichtigen ist, Sergiu Man, Kurator vom Verein Fain Art, Lucian Nastasa-Kovács, der Direktor des Klausenburger Kunstmuseums und der Historiker Artur Horváth. Die diesjährige Auflage des Eishotels ist der klassischen Musik gewidmet und der Betreiber, Arnold Klingeis, hofft, dass der Musiker André Rieu zu den Besuchern des Eishotels gehören wird. Sicher ist, dass Rieu und sein Johann Strauss Orchester im Zeitraum 11.-15. November d. J. in der BT-Arena in Klausenburg konzertieren werden. Foto: www.hotelofice.ro