Der Bildband ,,Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“

Ausgabe Nr. 2897

Der Bildband „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“ setzt die Reihe der Bände „Siebenbürgen im Flug“, „Das Burzenland“, „Hermannstadt und das Alte Land“, „Einblick ins Zwischenkokelgebiet“, „Schäßburg und die Große Kokel“ und „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ fort und lädt zu einer Reise durch das Harbachtal, das Kaltbachtal und den Krautwinkel ein.

Die 31 Orte zwischen der Großen Kokel und dem Alt liegen in einer wunderschönen Hügellandschaft, die über viele Jahrhunderte vor allem von den Siebenbürger Sachsen geprägt worden ist. Das Buch will den siebenbürgischen Lesern Vertrautes oder Vergessenes wieder vergegenwärtigen, zugleich auch einem interessierten Publikum einen Zugang zu Siebenbürgen erschließen. Diese Orte gehören keiner exotischen Kulturlandschaft an. Sie sind ein Teil eines lebendigen europäischen Erbes.

In seinem Vorwort schreibt Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, der Bildband sei anschaulich und informationsreich verfasst worden. Abseits von Industrie und Wirtschaft haben Land und Leute Geschichte und Zukunftsaussichten. Viele Kirchen und Kirchenburgen wurden renoviert, durch EU-Projekte, durch den Einsatz der Heimatortsgemeinschaften.

Die Gesamtdarstellung jeder Ortschaft wird mit einem historischen Überblick, Flugaufnahmen und einem Lageplan mit den Straßennamen eingeleitet. Im Mittelpunkt der Präsentation steht die evangelische Kirche, mit Außenaufnahmen und Innenansichten von Orgel, Altar, bei Flügelaltären die Festtagsseite und die Werktagsseite, Kanzel mit Schalldeckel, Taufbecken, Chorgestühl, Wandgemälde, Kelche, Glocken. Es gibt Bilder vom Pfarrhaus, Gemeindehaus, Schule, Rathaus, von Kirchen anderer Konfessionen, von Bauernhäusern und der Dorfzeile, von Kirchenburgen.

Bei dem Ort Leschkirch, am Mittellauf des Harbachs gelegen, wird auf die Familie Brekner eingegangen, ihr Wirken in Leschkirch, sowie eine Farbaufnahme des Geburtshauses von Samuel von Brukenthal gezeigt.

Martin Rill macht in seinem Bildband nicht nur auf einen großen geschichtlichen Schatz aufmerksam, sondern er versteht es das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Er hat einen wachen Blick für Bleibendes und Werdendes. Die große Liebe zu der „alten“ Heimat durchzieht das Buch.

Der Bildband, Hardcover, hat 336 Seiten, wunderbare Farbabbildungen, eine Übersichtskarte, auf der die Ortschaften farbig unterlegt und in drei Sprachen angezeigt werden, 31 Ortsgrundrisse.

Der Bildband schließt mit einem geschichtlichen Überblick des ganzen Gebiets, verfasst von Martin Rill. Ein ganzes Kapitel ist Samuel von Brukenthal gewidmet seinem Leben, seinem Erbe, seinem Wirken, das sich bis in die Gegenwart bemerkbar macht. Es folgt die Konkordanz der Ortsnamen, deutsch, rumänisch, ungarisch, Nachweise über Georg Gerster, dem Schweizer Flugbildfotograf und Martin Rill, dem Verfasser und Herausgeber des Bildbandes.

Martin Rill bedankt sich bei den vielen Institutionen und Kollegen für die Unterstützung, für hilfreiche Hinweise und fachliche Gespräche. Er bedankt sich bei den Burghütern, Kuratoren, Kirchenräten und bei den einzelnen Gemeinden.

Gerlinde SCHULLER