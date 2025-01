Flüge aus Hermannstadt im Jahr 2025

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2896



Am Hermannstädter Internationalen Flughafen (AIS) wurden im Vorjahr 573.918 Passagiere registriert, um 4,3 Prozent mehr als 2023. Leicht gestiegen (um 2 Prozent) ist auch die Anzahl der Flüge: von 6.608 auf 6.741. Auch in diesem Sommer bzw. zu Herbstanfang bieten mehrere Flugunternehmen (AlbaStar, Animawings, HiSky, Nouvelair, SKY Express, Tailwind Airlines, TAROM) Charterflüge an, nach Antalya (Juni-September), Kreta Heraklion (Juni-September), Hurghada (April-Oktober; Transfer nach Marsa Alam möglich); Monastir (Juni-Oktober); Palma de Mallorca (Juni-September) und Rhodos (Juni-September). Unter www.sibiuairport.ro gibt es demnächst nähere Informationen. Foto: AIS