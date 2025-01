Delikte ohne Alter

Teile diesen Artikel

Minderjährige aus Rumänien begehen immer mehr Straftaten in Deutschland

Ausgabe Nr. 2896

Fast 7.000 Kinder und Jugendliche mit rumänischer Staatsbürgerschaft begehen jährlich Straftaten in Deutschland, von scheinbar leichteren Vergehen wie Mobbing bis hin zu Diebstahl, Betteln oder Mord. Der Trend ist besorgniserregend, da die Zahl dieser Minderjährigen in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Deutschland hat ein Problem mit der zunehmenden Zahl von Straftaten, die von Kindern (bis 14 Jahre) und Jugendlichen (14–18 Jahre) aus anderen Ländern begangen werden, wie offizielle Zahlen zeigen, die von SINOPSIS eingesehen wurden.

Allein im Jahr 2023 stieg die Zahl der Straftaten von Minderjährigen um 12 Prozent bei Kindern unter 14 Jahren und um 9,5 Prozent bei Jugendlichen unter 18 Jahren.

Zwischen 2019 und 2023 gab es 27.553 Fälle, in denen Kinder und Jugendliche (im Alter von 6 bis 18 Jahren) aus Rumänien verdächtigt wurden, in Deutschland Straftaten begangen zu haben. Im selben Zeitraum wurden 11.630 Fälle mit Minderjährigen aus Serbien und 5.342 Fälle mit Minderjährigen aus Nordmazedonien registriert.

Die Arten der begangenen Straftaten sind vielfältig, von Diebstahl, Straßenkriminalität, Eigentumsdelikten, Urkundenfälschung, illegalem Aufenthalt in einem anderen Staat (nur bei Minderjährigen aus Serbien und Nordmazedonien), bis hin zu Körperverletzung oder der Erstellung, dem Besitz und der Verbreitung pornografischen Materials.

Besonders letzteres Vergehen wirft große Fragen auf, da die Täter Minderjährige sind, einschließlich sehr kleine Kinder im Alter von sechs Jahren.

Das BKA teilte in einer offiziellen Mitteilung mit: „Ja, es gibt Kinder im Alter von nur sechs Jahren, die verdächtigt werden, pornografisches Material zu verbreiten, zu besitzen oder zu erstellen. Grundsätzlich ist dies möglich, wenn die Verdächtigen beispielsweise ein Smartphone nutzen und sich der strafbaren Natur ihrer Handlungen nicht bewusst sind.“

Leider sind Rumänen „Spitzenreiter“ bei fast allen Arten von Straftaten, wobei die höchsten Zahlen bei Diebstahlsdelikten verzeichnet werden.

Die rumänischen Behörden haben keinerlei effektive Kontrolle über rumänische Kinder, die nach Deutschland gelangen. Viele von ihnen reisen mit ihren Eltern ein und integrieren sich relativ leicht in das Bildungssystem ihres neuen Aufenthaltslandes. Sie werden unabhängig vom Niveau ihrer Deutschkenntnisse in die Schulen aufgenommen, und der Staat bietet ihnen Kurse zur schnellen Integration an.

Unter diesen Bedingungen ist die Zahl der Kinder aus Rumänien, die in Deutschland zur Schule gehen, in den letzten fünf Schuljahren stetig gestiegen. 2022/2023 waren es 79.429, im Vergleich zu 75.992 (2022), 70.325 (2021), 64.517 (2020), 56.849 (2019) und 49.598 (2018). Es gibt jedoch weiterhin viele Kinder, die in Deutschland nicht zur Schule gehen oder nur vorübergehend dort sind, oft unter schwierigen Umständen, wie etwa Menschenhandel, Ausbeutung durch Arbeit oder Einbindung in kriminelle Aktivitäten. Viele von ihnen stammen aus dysfunktionalen Familien oder ihre Eltern haben keine Zeit, sich um ihre Erziehung zu kümmern. Die meisten sind unregelmäßig zur Schule gegangen oder haben diese zu früh abgebrochen. In einigen Fällen waren sie Diskriminierung oder körperlicher und verbaler Gewalt ausgesetzt.

Die rumänischen Behörden haben keine direkte Zuständigkeit für die Untersuchung oder Verfolgung Minderjähriger aus Rumänien, die Straftaten auf deutschem Staatsgebiet begangen haben. Sie arbeiten jedoch entweder direkt oder über internationale Organisationen mit den deutschen Behörden zusammen. Die Formen der Zusammenarbeit umfassen Auslieferung oder Überstellung, Kinderschutz und soziale Betreuung.

„Der Austausch von polizeilichen Daten und Informationen zwischen den zuständigen rumänischen und deutschen Behörden erfolgt über das Internationale Zentrum für polizeiliche Zusammenarbeit, über offizielle Kanäle (Interpol, Europol, Sirene und Verbindungsbeamte) gemäß den von den nationalen Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden übermittelten Anfragen“, heißt es in einer Antwort der Generalinspektion der rumänischen Polizei (IGP).

Im Sinne des Prinzips des Schutzes der Identität von Minderjährigen haben die Behörden in Bukarest keine spezifischen Daten zu Fällen bereitgestellt, in denen sie mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet haben. Die einzige mitgeteilte Information besagt, dass „in den letzten drei Jahren keine Fälle von Auslieferung oder Überstellung minderjähriger Personen von Rumänien nach Deutschland zur Fortsetzung eines Gerichtsverfahrens registriert wurden“, so das IGP. Die Deutsche Botschaft in Bukarest erklärte ihrerseits, sie könne „keine Informationen zu einzelnen Fällen der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rumänien geben“.

Nachfolgend präsentieren wir die wichtigsten öffentlich zugänglichen Informationen aus Rumänien.

Laut Berichten der rumänischen Staatsanwaltschaft blieb die Zahl der Minderjährigen, die vor Gericht gestellt oder für verschiedene Straftaten verurteilt wurden, in den letzten fünf Jahren relativ konstant.

Im vergangenen Jahr waren laut offiziellen Angaben von insgesamt 55.128 angeklagten Personen in Rumänien 3.194 (5,4 % der Gesamtzahl) Minderjährige. Die häufigsten Straftaten, die von Minderjährigen in Rumänien begangen werden, sind Diebstahl, Körperverletzung, fahrlässige Tötung, Raub, Vergewaltigung usw. Im Gegensatz zu Deutschland sind jedoch Fälle von Mobbing in den offiziellen Statistiken Rumäniens nahezu nicht vorhanden. Problematische Familienverhältnisse, ein benachteiligtes Umfeld, der Einfluss falscher Bekanntschaften, alltägliche Gewalt und Schulabbruch sind die Hauptgründe, warum Kinder und Jugendliche aus Rumänien sowohl in ihrem Herkunftsland als auch in Deutschland Straftaten begehen.

Während in Rumänien jährlich etwa 3.500 Kinder und Jugendliche vor Gericht gestellt werden, werden rund 13 % von ihnen in spezielle Haft- oder Erziehungszentren eingewiesen.

Minderjährige, die eine Straftat begangen haben, gelten als strafrechtlich verantwortlich. Je nach Schwere der Tat und den Umständen des Falls (Rückfälligkeit oder Ablehnung alternativer Maßnahmen) können die Gerichte eine Erziehungsmaßnahme in einem speziellen Zentrum anordnen.

In Rumänien gibt es vier solcher Zentren, in denen verurteilte Kinder und Jugendliche an Bildungsprogrammen, psychologischer Beratung und Reintegrationsaktivitäten teilnehmen. Zwei dieser Einrichtungen sind Erziehungszentren (in Buziaș und Tîrgu Ocna), und zwei sind Haftzentren (in Craiova und Tichilești-Brăila).

In diesen Zentren befinden sich etwa 450 Kinder und Jugendliche, von denen rund 10 % angeben, der Roma-Volksgruppe anzugehören.

Die Verurteilungen gegen Minderjährige umfassen leichtere Delikte wie Diebstahl und Gewalt, aber auch schwerere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung. Die Höchststrafe, die sie erhalten können, beträgt 15 Jahre, da die Straftaten im minderjährigen Alter begangen wurden.

Der Weg eines Kindes oder Jugendlichen in einem solchen Zentrum ist klar definiert: eine 21-tägige Quarantänezeit, eine multidisziplinäre Bewertung zur Feststellung der individuellen Bedürfnisse und anschließend die Aufnahme in ein spezifisches Bildungs-, psychologisches oder soziales Unterstützungsprogramm. Der Tagesablauf ist fast identisch: Wecken um 6 Uhr, danach Frühstück und Morgenappell. Zwischen 7:30 und 11:00 Uhr finden verschiedene Aktivitäten statt (Arbeit, Beratung, Schule, Kurse). Nach dem Mittagessen werden die Aktivitäten fortgesetzt, um 18:00 Uhr gibt es Abendessen, eine Stunde später einen erneuten Appell und anschließend Freizeit bis 22:30 Uhr, wenn Nachtruhe angesagt ist. Am nächsten Tag beginnt alles von vorne.

„In unserem Zentrum nehmen die Insassen intensiv an schulischen Bildungsprogrammen, beruflichen Ausbildungskursen sowie sozialen Reintegrationsaktivitäten teil. Die schulische Bildung hat dabei oberste Priorität, da die Mehrheit der Insassen in Bildungsprogramme eingeschrieben ist“, sagt Tatiana Măceșanu, Pädagogin und Pressesprecherin des Haftzentrums in Craiova.

Die rumänischen Behörden verfügen jedoch über keine statistischen Daten darüber, inwieweit die Minderjährigen nach ihrer Entlassung aus den Haft- oder Erziehungszentren erfolgreich in die Gesellschaft integriert werden können.

„Wenn sie das System verlassen, wissen wir, wie ihr Integrationsniveau aussieht, da sie ohnehin eine Bewertungskommission durchlaufen. Was danach geschieht, ist jedoch eine rein persönliche Entscheidung (…) Die meisten haben es geschafft, nach ihrer Entlassung hier aus dem Zentrum einen Arbeitsplatz oder Stabilität zu finden und einen guten Weg einzuschlagen. Es gibt jedoch auch Fälle von Personen, die zurückgekehrt sind, weil sie erneut Straftaten begangen haben“, sagt Tatiana Măceșanu.

Marian CHIRIAC