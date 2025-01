Viele kluge und nachdenkliche Worte

Teile diesen Artikel

Streiflichter vom Neujahrsempfang des Bischofs Reinhart Guib

Ausgabe Nr. 2896

Anfang Januar lud der Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumäniens, Reinhart Guib, zum traditionellen Neujahresempfang ins Bischofspalais in Hermannstadt ein – eine gelungene Auftaktveranstaltung ins neue Jahr mit guten, klugen, nachdenklichen Reden. So betonte die Deutsche Konsulin Kerstin Ursula Jahn die Aktualität der Jahreslosung „Prüft alles und behaltet das Gute“ und kritisierte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, den Faktencheck auf seinem weltweit größten Portal stark einzuschränken und damit Grundpfeiler der Demokratie ins Wanken zu bringen.

Auch der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul Jürgen Porr, gab ein politisches Statement ab, sieht die Demokratie auf dem Rückzug und die Populisten auf dem Vormarsch. Er forderte die Kirchenvertreter auf – angesichts dessen, dass deren Hauptpartner, also der rumänische und der deutsche Staat, finanziell so klamm sind, eigene Anstrengungen zu intensivieren. Dazu passte dann auch die Aufforderung der Landeskirchenkuratorin, Dr. Carmen Schuster, die Komfortzone zu verlassen: „Wir brauchen die Beteiligung aller, täglich!“

Eine Premiere stellte der neue Kirchenkalender 2025 dar, der unter dem europaweiten Motto der Evangelischen Kirche in diesem Jahr steht: „Kirche und Demokratie”. 12 Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit präsentieren darin ihre Sichtweise zu Begriffen, die zum Motto passen, wie Verantwortung, Wahrheit, Grenzen, Beteiligung. Die bei dem Empfang anwesenden Autorinnen und Autoren lasen ihre Statements persönlich vor. Schließlich forderte Bischof Reinhart Guib die Teilnehmer auf, sich „mit Leib und Seele für die Demokratie“ einzusetzen, sie sei nämlich wie ein Augapfel, sehr wichtig und kostbar, aber genauso verwundbar. Für den musikalischen Rahmen sorgten Erika Klemm und Monica Robescu, und ein gutgelaunter Pfarrer Gerhard Servatius begleitete auf seiner Ukulele das gemeinsame Singen des von Musikwart Jürg Leutert komponierten Kanons zur der Jahreslosung. Ein ebenfalls gutgelaunter Moderator, Hauptanwalt Friedrich Gunesch, lud schließlich zum kalten Büffet ein.

Hans KÖNIGES