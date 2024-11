Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2892



Die ARTE-Reportage „Rückkehr der Deutschen in die alte Heimat Rumänien” von Paul Weihermann, Markus Harmann und Janine Bechthold wird am Mittwoch, dem 4. Dezember, 19.40 Uhr deutsche Ortszeit/20.40 Uhr rumänische Ortszeit ausgestrahlt. Die Filmemacher begleiteten Anna (69) und Horst (71) Dengel, die in zwei Welten unterwegs sind – in Düsseldorf, wo sie seit 1983 leben, und in Hermannstadt in Rumänien, in ihrer alten Heimat – und Pfarrerin Angelika Beer, die nach Jahren der Suche nach „Heimat“ nach Rumänien zurückgekehrt ist. Foto: Kigali films/Markus HARMANN