„Christmas Unboxed”

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2890



Die 17. Auflage des Weihnachtsmarktes auf dem Großen Ring wird heute eröffnet und soll bis zum 5. Januar 2025 von Montag bis Freitag zwischen 11 und 22 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet sein. Die diesjährige Auflage soll Erneuerungen bringen, versprechen die Organisatoren. In der Mitte des Platzes können die Besucher unter einem Lichter-Zelt auf einer Terrasse entspannen und warme Gerichte genießen. Werkstatt des Weihnachtsmanns, Riesenrad und Eislaufplatz gehören auch dieses Jahr zu den Hauptattraktionen. Auf dem Kleinen Ring wird „Santa’s Land“ eröffnet, mit einem Karussell, einer Eisenbahn und dem virtuellen Schlitten des Weihnachtsmanns. Auf dem Huet-Platz können Besucher einen Spaziergang unter den beleuchteten Bäumen genießen. In den Häuschen am großen Ring werden 120 Aussteller aus Rumänien, Israel, Ungarn und Italien erwartet. An den ersten zwei Wochenenden werden Tagesausflüge aus Bukarest organisiert, Karten sind auf https://targuldecraciun.ro zu finden. Angesichts des Erfolgs der vorherigen Ausgaben schätzen die Organisatoren die Zahl der Besucher auf über 300.000 ein. Foto: Dragoș Dumitru / Focus Agency