Großes Verdienstkreuz

Ausgabe Nr. 2890



Der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganţ, wurde von Bundespräsident Steinmeier mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Botschafter Dr. Peer Gebauer überreichte ihm die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Temeswar: „Wie kein anderer hat sich Ovidiu Ganţ in den letzten Jahrzehnten für die deutsche Minderheit in Rumänien und die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern eingesetzt. Hierfür möchte ich ihm von Herzen danken. Als Abgeordneter im rumänischen Parlament hat er über Jahre hinweg wichtige Weichen gestellt, sei es im Bereich der Unterstützung für deutschsprachige Bildung in Rumänien, mit Blick auf den Erhalt des deutschen kulturellen Erbes oder bei der Entschädigung für die Opfer des Nationalsozialismus. Zudem ist er mit zahlreichen hochrangigen Besuchern aus Deutschland zusammengetroffen. Ob Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Ministerpräsidenten, Minister oder Abgeordnete – sie alle haben vom Austausch mit ihm und von seinen fundierten politischen Einschätzungen profitiert.”

Foto: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest