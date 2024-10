Theresianum wird saniert

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2884



Bürgermeisterin Astrid Fodor hat vergangenen Freitag, den Vertrag über den EU-Zuschuss für die Sanierung des ehemaligen Theresianum-Waisenhauses in der Gladiolelor-Straße Nr. 4 und 6 unterzeichnet. Die Arbeiten an dem historischen Denkmal der Klasse A – ursprünglich Waisenhaus, zuletzt Schule – sind in Höhe von 70,5 Millionen Lei, wovon 44,38 Millionen Lei aus nicht rückzahlbaren europäischen Mitteln stammen und die restlichen 26,2 Millionen Lei aus dem lokalen Haushalt der Stadt bereitgestellt werden. Nach Abschluss der Arbeiten werden hier eine Schule mit u. a. 26 Klassenräumen, 11 Räumen für Werkstätten/Labors, ein Mehrzweckraum, eine Bibliothek usw. eingerichtet. Foto: Beatrice UNGAR