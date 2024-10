Carl-Wolff-Gedenktage

Teile diesen Artikel

Der Volkswirt, Politiker und Publizist wird an seinen Wirkungsstätten gewürdigt

Ausgabe Nr. 2884

Aus Anlass der 175 Jahre seit der Geburt des Volkswirts, Politikers und Publizisten Carl Wolff (1849–1929) organisiert der Dr. Carl-Wolff-Verein der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien in Zusammenarbeit mit der Carl-Wolff-Gesellschaft (München) vom 11. bis 13. Oktober Tage des Gedenkens an ihren Namensgeber. Im Programm stehen Schülerprojekte, Vorträge, die Besichtigung von Wirkungsstätten in Hermannstadt/Sibiu und Umgebung und die Enthüllung einer Gedenkplakette.

Die Gedenktage beginnen am Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr, im Spiegelsaal des Forumshauses mit Vorträgen von Dr. Konrad Gündisch (München) und Ing. Marcel Stanciu (Hermannstadt), die über Carl Wolff in historischem Kontext bzw. seinen Beitrag zur Elektrifizierung von Hermannstadt sprechen. Vorgestellt wird das Gewinnerprojekt der Schüler, und Jakob Grohmann (Wien) erzählt aus den Erinnerungen der Familie an seinen Vorfahren. Am Samstag, den 12. Oktober, erfolgt unter der Leitung von Beatrice Ungar ein Spaziergang durch Hermannstadt zu Gebäuden, in denen Carl Wolff gewirkt hat. Treffpunkt: 10 Uhr vor dem Rathaus am Großen Ring. Um 12 Uhr erfolgt die Enthüllung der Gedenkplakette am Haus Großer Ring Nr. 2 durch Bürgermeisterin Astrid Fodor. Ursula Philippi wird vor den Anwesenden die Persönlichkeit von Carl Wolff kurz vorstellen.

Am Sonntag, den 13. Oktober, ist die Besichtigung des Museums des ersten Hermannstädter Elektrizitätswerks in Zoodt/Sadu mit anschließendem Mittagessen in der nahegelegenen Forellenzucht vorgesehen. Die Abfahrt erfolgt um 9 Uhr vom Parkplatz beim Thaliasaal, für die Deckung der Kosten wird ein Eigenbeitrag von 150 Lei pro Person erwartet. Die Anmeldung ist bis 9. Oktober bei Hannelore Baier (E-Mail: hanne lore.baier@yahoo.de, Tel. 0751-49.67.32) notwendig.

Den Abschluss der Gedenktage stellt die Andacht am Grab von Carl Wolff auf dem Hermannstädter Zentralfriedhof, 16 Uhr, gehalten von Stadtpfarrer Kilian Dörr, dar.

H. B.