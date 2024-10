Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2887



Das Tanzgruppentreffen 2024 der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen (ADJ) fand vom 10. bis 13. Oktober in Bad Felix/Băile Felix statt. An dieser zur Tradition gewordenen Veranstaltung nahmen zahlreiche deutsche Tanzgruppen aus verschiedenen Regionen des Landes teil, mitunter aus dem Banat, aus Siebenbürgen, der Maramuresch und aus Bacău. Die Vielfalt der Teilnehmenden spiegelte die reiche kulturelle Tradition wider, die von der deutschen Gemeinschaft in Rumänien gepflegt wird. Während des Treffens hatten die jungen Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit, eine breite Palette an Tänzen zu erlernen. Dazu gehörten nicht nur traditionelle rumänische und ungarische Volkstänze, sondern auch moderne Choreografien, die die Dynamik und Kreativität der Jugend anregten. Der Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen förderte nicht nur das Verständnis für regionale Besonderheiten, sondern auch die Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen den Teilnehmenden. Den Höhepunkt des Treffens bildete eine große Aufführung, bei der die erlernten Tänze vorgeführt wurden. Besonders beeindruckend war die Kombination von traditionellen Volkstänzen mit modernen Tänzen, welche dem Publikum ein abwechslungsreiches und lebendiges Programm bot. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie wichtig Kulturveranstaltungen für Gemeinschafts- und Traditionspflege sind. Das Tanzgruppentreffen bot nicht nur eine Plattform für kulturellen Austausch, sondern auch für den Aufbau von Netzwerken zwischen den Jugendlichen, die eine wichtige Rolle in der Erhaltung der deutschen Kultur spielen. Text und Foto: Stefan KÉZDI