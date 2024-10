Spendenübergabe

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2887



Den Erlös des zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins von dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt in Kooperation mit dem Kirchenbezirk Hermannstadt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am 12. Oktober veranstalteten Wohltätigkeitsbasars überreichte eine kleine Delegation am Freitag der Vorwoche an die Heimleiterin Ortrun Rhein. Unser Bild: Hildrun Schneider, Referentin für den Kontakt zu den Mitgliedern des Siebenbürgenforums, Ortrun Rhein, Anita Pavel vom DFDH und KristaGrila, Vertreterin der Hermannstädter Handarbeitskreise. Foto: Beatrice UNGAR