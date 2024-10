Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2886



Der Herbst ist da, wie dieser Blick vom Thaliasaal in Hermannstadt auf den Zimmermannsturm in der Harteneckgasse/Cetății und die Obere Promenade an einem Oktoberabend beweist. Im Thaliasaal findet am Sonntag, dem 20. Oktober, 18 Uhr, die Eröffnung der 31. Auflage des Dokumentarfilmfestivals Astra Film statt. Mehr zu dem Programm des Festivals in den Nachrichten und auf www.astrafilm.ro. Fotos: Beatrice UNGAR