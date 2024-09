FUEN tagte in Husum

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2883



Auch in diesem Jahr hat die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), der Hauptvertreter und größte Dachverband der autochthonen nationalen Minderheiten, Nationalitäten und Sprachgemeinschaften Europas, im Rahmen ihrer Delegiertenversammlung, die am 21. September im Husumhus in Husum/Hüsem (Deutschland) stattfand, wieder eine umfassende Hauptresolution verabschiedet. Diese fordert die Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens zum Schutz und zur Förderung autochthoner nationaler Minderheiten. In der Resolution heißt es: „Die Situation mehrerer autochthoner nationaler Minderheiten weltweit und insbesondere in Europa verschlechtert sich, und der Minderheitenschutz nimmt bedenklich ab. Dies war die wichtigste Schlussfolgerung der internationalen Expertenkonferenz ‚Ewald Ammende‘, die von der FUEN am 3. und 4. März in Brüssel organisiert wurde. Die Konferenz empfahl der FUEN, sich für einen umfassenden EU-Rechtsrahmen mit klaren Schutzstandards einzusetzen, um die Rechte autochthoner nationaler Minderheiten, einschließlich ihrer Kultur, Sprache und Identität, wirksam zu schützen und zu fördern sowie ein neues Kooperationsforum für zivilgesellschaftliche Organisationen zu gründen, das sich auf Minderheitenrechte konzentriert.“ Unser Stand: Beim Stand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) und der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ), beide Mitgliedsorganisationen der FUEN, präsentierte der ADJ-Vorsitzende und DFDH-Kulturreferent Sebastian Arion auch die Hermannstädter Zeitung.

Foto: Benjamin JÓZSA