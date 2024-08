,,Limitless” gefahren

Teile diesen Artikel

Die 21. ,,Red Bull Romaniacs” hat stattgefunden

Ausgabe Nr. 2876

Die härteste Enduro Rallye der Welt „Red Bull Romaniacs“ hat wie immer Ende Juli stattgefunden, dieses Jahr unter dem Motto „Limitless” (Grenzenlos). Teilnehmer aus 64 Ländern hatten sich für die 21. Auflage der härtesten Hard-Enduro-Rallye angemeldet. In Hermannstadt hat Sandra Gómez Cantero ihre eigene Fangemeinde und war dieses Jahr zum 6. Mal dabei. Die Riderin aus Spanien hatte die Wettkampfnummer 100, hat in ihrer Klasse – Silver/Silber – den 25. Platz belegt und war die schnellste Frau im Wettkampf. Vor dem Beginn des Prologs, die erste Probe des Wettkamps, dem 4 Off-Road-Tage folgten, sprach Sandra Gómez Cantero mit der HZ-Redakteurin Ruxandra S t ă n e s c u.

Sie sind auch dieses Jahr dabei.

Ja, ich bin zum sechsten Mal bei Redbull Romaniacs dabei. Dieses Jahr konkurriere ich zum ersten Mal in der Silberklasse. In den letzten vier Jahren war ich in der Goldklasse, mit den „Big Boys”, was sehr schwer war. Ich denke, dieses Jahr werde ich mehr Spaß dabei haben, die Proben mehr genießen und auch schneller sein. Natürlich hoffe ich, dadurch einen besseren Platz zu ergattern.

Wie ist es, als Frau in einer weitestgehend der Männerwelt vorbehaltenen Domäne zu konkurrieren?

Ich denke einfach, ich bin eine Riderin und mache genau das, was die anderen machen: fahren. Ich muss daran denken, welche meine Stärken sind und diese richtig einsetzen, denn ich bin kleiner und habe weniger Kraft. Ich muss einfach mein Bestes geben, das ist alles. In den letzten vier Jahren habe ich alles gegeben und werde das auch dieses Jahr genauso machen.

Würden Sie den jungen Leuten diese Sportart empfehlen?

Diese Sportart? Diese Sportart ist erstaunlich! Wir fahren überallhin zusammen, und wenn jemand das mag, soll er einfach große Träume haben. Es ist einfach: Kämpfe für deine Träume. Ich habe das auch so gemacht.

Herzlichen Dank!

Gewinner Redbull Romaniacs 2024

Gold: 1. Manuel Lettenbichler (DEU), 2. Teodor Kabakchiev (BGR), 3. Mario Roman (ESP); Silver: 1. Kornel Ott (HUN), 2. Chris Birch (NZL), 3. Patrick Riegler (AUT); Bronze: 1. Kevin Gallas (DEU), Josh Kirby (GBR), 3. David Ignat (ROU); Iron: 1. Dhmhtrhs Margos (GRC), 2. Peter Wuth (AUT), 3. Konstantinos Dimitriou (GRC); Atom: 1. Alexander Petroiu (CAN), 2. Valentin Ganea (ROU); 3. Dmitriy Reznitskiy (KAZ).