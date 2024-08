Zwei olympische Medaillen für Rumänien

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2876



Der Schwimmer David Popovici (19) holte bei einem dramatischen Finale über 200 Meter Freistil am Montagabend die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. „Es sind so viele Menschen hier, die mich angefeuert haben. Ein Traum ist wahr geworden“, sagte der 19 Jahre alte Rumäne später. Es war die erste Medaille für das rumänische Team. Popovici kam nach 1:44,72 Minuten im Ziel an, nur zwei Hundertstel vor dem Briten Matthew Richards und sieben Hundertstel vor dem US-Amerikaner Luke Hobson. Am Mittwochabend holte David Popovici im Finale über 100 m Freistil Bronze. Die letzte olympische Medaille für den rumänischen Schwimmsport hatten 2004 in Athen Camelia Potec 2004 (Gold über 200 Meter Freistil) und Răzvan Florea (Bronze über 200 Meter Rücken) gewonnen. Foto: prosport.ro