Festveranstaltung und Verleihung der Honterus-Medaillen im Thaliasaal

Ausgabe Nr. 2877

Christiane Neubert, die Vorsitzende der Kulturkommission des Siebenbürgenforums moderierte die Veranstaltung, die musikalisch vom Quartett „Avantgarde“ untergemalt wurde. Dr. Paul-Jürgen Porr, DFDR-Vorsitzender, bezeichnete in seinem Grußwort das Große Sachsentreffen als „die ideelle Gelegenheit, die Beziehungen mit der alten Heimat zu festigen”.

Kulturministerin Raluca Turcan erklärte, dass „die Bindung einer Gemeinschaft an ihre Tradition die Grundlage ihrer Identität ist, aus der später die große Kultur hervorgeht”. Dr. Peer Gebauer, Deutscher Botschafter in Bukarest, war begeistert über die fantastische Stimmung und den großen Gemeinschaftssinn und erklärte „Heute bin ich auch ein Sachse”. Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei und Adriana Stănescu, Rumänische Botschafterin in Berlin, begrüßten ihrerseits das Publikum, ihnen folgte auf die Bühne Emil Hurezeanu, Botschafter Rumäniens in Wien. Dieser erwähnte die „Schengen-Wolken” über die rumänisch-österreichischen Beziehungen, wie er die Spannungen getauft hat und lud voller Witz die Teilnehmer ein, sich bei der Tausendjahrfeier der Siebenbürger Sachsen wiederzusehen, mit der gleichen guten Laune”. Es sprachen anschließend Dr. Petra Loibl, vom Bayerischen Landtag und Leopold Unger, Vertreter der Österreichischen Botschaft in Bukarest, dann stellte die Vertreterin der Siebenbürger Sachsen „von über dem Ozean”, Denise Crawford, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons aus den USA in englischer Sprache ihren Verein vor. Ihr folgte Rebecca Horedt, die stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, die sich bemühte, in deutscher Sprache ihre Grußworte zu sprechen und dafür mit tobendem Applaus belohnt wurde. Ihnen folgte auf der Bühne Konsulent Manfred Schuller, Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, danach überbrachte Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen „die herzlichsten Gückwünsche aller Landsmannschaften in Deutschland” zu diesem „eindrucksvollen” Treffen. Abgeordneter Ovidiu Ganț sprach über die beispielhafte Gemeinschaft, die nach dem Andreanum aufgebaut wurde. Vizekreisratspräsident Marcel Luca begrüßte seitens der Lokalbehörden die Gäste. Zum Schluss ergriff Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums das Wort und leitete über zum zweiten Teil des Events, dem Hauptthema des Treffens, „800 Jahre Andreanum”. Cristian Anița, Direktor des Staatsarchivs, sprach über das Hermannstädter Archiv, das das erste „richtige Archiv in diesem Teil Europas war” und von einem Siebenbürger Sachsen aufgebaut wurde. Hier wird zur Zeit die Andreanische Urkunde aufbewahrt, die die Besucher besichtigen und fotografieren konnten.

Über „800 Jahre Andreanum” sprachen Dr. Harald Roth vom Deutschen Kulturforum östliches Europa und Thomas Șindilariu vom Departement für Interethnische Beziehungen der Rumänischen Regierung. Es wurde kein trockener Vortrag, sondern ein Gespräch zwischen den beiden Historikern, der auch wenig bekannte Informationen enthielt und hie und da sogar mit feinen Ironien gewürzt war, so dass er kurzweilig und interessant war. Sie sprachen über die „Ziegenhaut, über die so ein Tamtam gemacht wird” und ihre Wichigkeit im Leben der Siedler und der Entwicklung dieser Gemeinschaft.

Im Anschluss an diesem Vortrag fand der dritte und letzte Teil der Veranstaltung statt, die Verleihung der Honterus-Medaille durch das Siebenbürgenforum und die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien. Genauer gesagt, wurden diesmal zwei Honterus-Medaillen verliehen, an Dr. Hans-Georg Franchy, Vorsitzender der HOG Bistritz-Nösen, und an Mathias Krauss, Kurator der evangelischen Kirchengemeinde Großau.

Die Laudatio für Dr. Hans Georg Franchy hielt Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. Bewegt sprach der Geehrte über das Leben der Nordsiebenbürger Sachsen, und nahm die Ehrung stellvertretend für den Vorstand der HOG Bistritz-Nösen an.

Die Laudatio für Mathias Krauss hielt Dagmar Baatz, HOG-Vorsitzende Großau, in Begleitung von Gwendoline Roth, stellvertretende Vorsitzende der Carl Wolff-Gesellschaft, beide in ihren schönen Festtrachten. Krauss war ebenfalls von der Ehrung gerührt und erklärte: „Die Heimat für mich ist mein Leben. Großau ist mein Dorf und meine Freunde waren meine Wegbegleiter.”

Alle Sprecher ernteten begeisterten Applaus, danach kehrten die Teilnehmer zum bunten Programm zurück.

Ruxandra STĂNESCU

Herzlichen Dank

Ich möchte allen Organisatoren des Großen Sachsentreffens auch auf diesem Wege meine Hochachtung und meinen herzlichsten Dank aussprechen. Das gilt vor allem für Martin Bottesch, Winfried Ziegler, Nicoleta Romoșan und Corina Stănese, der ADJ unter der Leitung von Sebastian Arion und Andrea Rost, allen aktiven Mitgestaltern wie Tanzgruppen und Blaskapellen aus dem In- und Ausland.

Meinen Dank auch an die Verbände aus Deutschland, Österreich, Kanada und den USA für ihre aktive Mithilfe auf allen Ebenen, sowie der M&V Schmidt Stiftung für ihre konsistente finanzielle Unterstützung.

Es war ein Megaevent, das mit dem Maffay-Konzert seinen krönenden Abschluss fand und das in die neuere Geschichte der Siebenbürger Sachsen eingehen wird.

Nicht zuletzt gilt mein Dank auch allen Gästen und Ehrengästen.

Paul-Jürgen PORR

Gratulation aus Klagenfurt

Heute sitze ich wieder in meinem Amtsbüro und darf zu diesem vielfältigen und hochinteressanten Großen Sachsentreffen und dem bunten Rahmenprogramm nochmals recht herzlich gratulieren. Es war eine feine Visitenkarte der lebendigen deutschen Minderheit in Rumänien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Minderheit aus allen Regionen in Rumänien und aus aller Welt sowie auch die Besucherinnen und Besucher der rumänischen Mehrheitsbevölkerung zeigen das hohe Ansehen und das freundschaftliche Miteinander der Gruppe der Siebenbürger Sachsen.

Mag. Udo PUSCHNIG, Unterabteilungsleiter

Amt der Kärntner Landesregierung