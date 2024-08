Ein Korb voller Lieder

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2877



„Af deser Ierd dō äs e Lånd,/ ’si hisch äs nichen åndert,/ ich sihnt mich äng no äm zeräck,/ wä ech de Wält durchwåndert“. Emotional wurde es in der Aula des Brukenthalgymnasiums am Samstag, dem 3. August, als im Rahmen des Großen Sachsentreffens, ein Konzert der „Lider-Ziker“ stattfand. Die Sängerinnen Rose Henrich, Helga Meitert, Hildrun Schneider, Ingrid Giresch, Marianne Klein und Dorothea Binder (unser Bild v. l. n. r.) sangen siebenbürgisch-sächsische Lieder und trugen Gedichte in dergleichen Mundart vor. Die Aula war voll, viele Menschen nahmen einen Stehplatz in Kauf, nur um der schönen Musik zu lauschen, die von Gitarrenklang und Flötentönen begleitet wurde. „Äm Hontertstreoch“, „Medche mät de Kirschenuge“, „Et saß e kli wäld Vijeltchen“ oder „Um Brännchen“ waren nur einige der vielen Lieder, die von den Damen in siebenbürgisch-sächsischer Tracht gesungen wurden. Die beiden Lieder „Af deser Ierd“ und „Der Owend kitt errun“ durften die in der Aula Anwesenden mitsingen. Die alten Weisen erklangen wieder laut und deutlich und manch einer in der Aula wischte sich vor Nostalgie eine Träne aus dem Gesicht. Aber die meisten freuten sich, wieder einmal siebenbürgisch-sächsisches Liedgut hautnah zu erleben. Text und Foto: Cynthia PINTER