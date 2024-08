Für Theaterliebhaber

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2877



In den Genuss von guten Theaterstücken konnten die Teilnehmer beim Großen Sachsentreffen an allen drei Veranstaltungstagen kommen. Sarah Browns „Eine sächsische Handwerkergeschichte in Siebenbürgen“ der Deutschen Abteilung des „Radu Stanca“-Nationaltheaters Hermannstadt, wurde am Freitagnachmittag in der evangelischen Stadtpfarrkirche gezeigt. Am Samstag und am Sonntag konnten die Theaterliebhaber im Radu Stanca-Nationaltheater der Hermannstadt-Premiere von Thomas Perles „PROTESTANTEN vertreibung aus der heimath“ des Griessner Stadls beiwohnen (unser Bild). Das Stück hat Thomas Perle als Auftragswerk für den Griessner Stadl verfasst. Darin geht es um die brutale Zwangsumsiedlung von evangelischen Bürgern unter Maria Theresia vor 250 Jahren (1773-1776) aus dem Oberen Murtal in Österreich in die Region Hermannstadt, Siebenbürgen. Auf der Bühne wird die Geschichte einer österreichischen Familie porträtiert. Die Mutter, die dem katholischen Glauben treu bleibt, obwohl sie ihren Mann an die neue Heimat Siebenbürgen verloren hat, wiederholt immer wieder „I konnt nit weg. Musst bleiben hier katholisch ich.“ Die Tochter zieht zusammen mit dem Vater ihres Neugeborenen nach Siebenbürgen und muss ihr Kind zurücklassen, damit es von „guten katholischen Eltern“ großgezogen wird. Immer wieder ist die allmächtige, auf einem Dach in rotem Kleid thronende Maria Theresia (gespielt von Schauspieler Ferdinand Nagele) zu sehen, die ihre Machenschaften preisgibt. Auf der Bühne zu sehen sind: Sophie Moser, Susanne Stockinger-Puch, Mino Dreier, Ferdinand Nagele und Walter Ofner.

Text und Foto: Cynthia PINTER