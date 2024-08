Ein beliebter Treffpunkt

Teile diesen Artikel

Streiflichter rund um den Jugendpavillon auf dem Kleinen Ring

Ausgabe Nr. 2877

Der Jugendpavillon auf dem Kleinen Ring, organisiert vom Deutschen Jugendverein Siebenbürgen und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, war täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet und entwickelte sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt. Die Tische, Bänke und gemütlichen Sitzsäcke machten ihn zu einem perfekten Rückzugsort nicht nur für die Jugend, sondern auch für jung Gebliebene.

Im Pavillon standen verschiedene Instrumente bereit, die für spontane Jamsessions genutzt wurden. Außerdem wurde ein Wunschbaum aufgehängt, an dem die Jugendlichen ihre Wünsche für die deutsche Minderheit notieren und anbringen konnten. Vor dem Pavillon fanden Besucherinnen und Besucher einen Tischkicker, eine Tischtennisplatte, eine Dartscheibe und andere Spiele, die rege genutzt wurden und für viel Spaß sorgten.

Ein tägliches Highlight war das „mici and greet“ um 16 Uhr, eine lockere Talkshow in gemütlicher Atmosphäre. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten einen Steckbrief ausfüllen und erhielten als Erkennungsmerkmal entweder einen Hut oder eine Blume ins Haar gesteckt. Bei diesem Speed-Dating-ähnlichen Format saßen die Jugendlichen sich gegenüber und lernten sich gegenseitig kennen. Jeweils nach ein paar Minuten Austausch wechselten sie die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner und lernten jemand Neues kennen. Dabei wurde für jeden ein kostenloser Mic im Brötchen serviert.

Die Jamsessions um 17 Uhr waren ein weiterer Höhepunkt, insbesondere am Samstag mit der Combo Band, die auch auf dem Großen Ring für gute Stimmung gesorgt hat. Der Pavillon füllte sich nach und nach, als die Jugendlichen gemeinsam Lagerfeuer-Klassiker und deutsche Volkslieder spielten und sangen. Instrumente wurden munter getauscht und rumgereicht und jeder durfte mitmachen, unabhängig vom musikalischen Talent. Es stiegen immer mehr Leute ein, inklusive ein spontaner Akkordeonspieler. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als nach und nach die Mitglieder der Combo Band dazustießen, die letztendlich ein kleines Konzert veranstalteten. Die ausgelassene Atmosphäre und das starke Gemeinschaftsgefühl machten den Jugendpavillon an jedem der drei Tage und Abende zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Beteiligten.

Desgleichen gab es eine „Soxen Olympiade” und eine Stadtrallye. Einige Teilnehmenden bereiteten sich dafür bei den von den Veranstaltern angebotenen einstündigen Stadtführungen vor. Treffpunkt war das Denkmal des Sachsenbischofs Dr. Georg Daniel Teutsch.

Finya LUSTINA

Moderne Musik mit Musiclab Brașov: Mit dem Programm MusicLab Brașov verwandelte die Jugendblaskapelle Kronstadt unter der Leitung von Matthias Roos den Kleinen Ring am Samstagnachmittag in eine Bühne für moderne Musik. Die Band, bestehend aus etwa 25 jungen Musikerinnen und Musikern, begeisterte das Publikum mit einer abwechslungsreichen Performance. Mit einer beeindruckenden Instrumentenvielfalt, darunter auch Schlagzeug, Saxofon, Trompete, Klarinette und Querflöte, bot die Band ein vielseitiges Repertoire. Im Sinne moderner Musik spielten sie auch ältere Lieder, jedoch keine traditionelle Blasmusik. Unter anderem präsentierten sie „Eye of the Tiger“, einen Song aus dem Disney-Film „Vaiana“ und den Pop-Hit „Call Me Maybe“. Aufgrund der prallen Sonne war es direkt vor der Bühne relativ leer. Doch die schattigen Plätze rund um die Bühne waren gut gefüllt, da die Zuhörerinnen und Zuhörer von dort aus der Musik lauschten. Die Band trat teils mit Sängerin Gia, teils ohne Gesang auf und schaffte es, das Publikum etwa eine halbe Stunde lang mit moderner Musik zu begeistern.

Text und Foto: Finya LUSTINA