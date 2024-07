Aufruf zum Abstimmen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2874



Für die Sanierung der Kirchenburg in Almen/Alma Vii wurde der Mihai Eminescu Trust (MET) mit dem Europa Nostra-Preis ausgezeichnet. Die Vorsitzende des MET, Caroline Fernolend, gab diesbezüglich bekannt, dass es die Möglichkeit gibt, weitere 10.000 Euro für die Restaurierung des Altars zu erhalten, über den Publikumspreis. Abstimmen kann man bis zum 22. September 2004 unter vote.europanostra.org. Die Preisgala findet am 7. Oktober im Athenäum in Bukarest statt. Foto: Mircea ȚIBULEAC