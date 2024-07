Hermannstadt feierte den Wein

Teile diesen Artikel

Eindrücke vom Vinfest 2024 im ASTRA-Freilichtmuseum

Ausgabe Nr. 2874

In einen lebendigen Ort für Weinliebhaber und Feinschmecker verwandelte sich das ASTRA-Freilichtmuseum vom 12. bis 14. Juli. Das siebte Vinfest in Hermannstadt bot eine exquisite Auswahl an Weinen, kulinarischen Genüssen und musikalischen Highlights, die das Festival zu einem besonderen Erlebnis machten.

Besucherinnen und Besucher des Weinfestes hatten die Möglichkeit, über hundert verschiedene Weinsorten zu genießen, die von elf renommierten Weingütern aus Rumänien und der Republik Moldau sowie von internationalen Weinproduzenten angeboten wurden. Die Besucher konnten die Weine auch vor Ort probieren, ein Glas kostete von 10 bis 30 Lei, je nach Art und Firma, wobei die teuersten die Schaumweine waren.

Auf einer großen Bühne fanden an jedem Abend Konzerte statt, zudem sorgten DJs für entspannte Beats und ausgelassene Stimmung.

Die rumänische Elektromusikband Șuie Paparude trat am Freitag auf und lockte Groß und Klein ins Freilichtmuseum. Die 1992 gegründete Band hat viele Fans auch in Hermannstadt, die ihre Konzerte nicht verpassen.

Das Highlight am Samstagabend war der Auftritt der rumänischen Band Vunk. Der Sänger Cornel Ilie freute sich, im Freilichtmuseum auftreten zu können und erklärte direkt am Anfang, dass er nach Hermannstadt umziehen würde, wenn er die Wahl hätte, was die Besucher mit lauten Jubel belohnten.

Am letzten Abend des Weinfest trat die junge Sängerin Andia auf, die besonders junges Publikum anlockte. Ihr Hit „De la Dela” hat Rumänien erobert und ist auf allen Radiosendern zu hören.

Für 50 Lei (10 Euro) pro Abend bzw. 90 Lei (18 Euro) für alle drei Tage konnte man Teil des Festivals sein.

Zahlreiche Picknicktische und Stehtische waren rund um das Gelände verteilt, die zum Verweilen und Genießen einluden. Neben dem Wein boten Foodtrucks auch verschiedenes Essen von Burgern und Pommes bis hin zu Crêpes und Eis an. Kaltgetränke, Bier und Cocktails sorgten für Erfrischung bei den heißen Temperaturen.

Je später der Abend, desto lebhafter wurde das Festival. Besucherinnen und Besucher strömten zahlreich herbei, die Tische waren alle besetzt und die Stimmung wurde zunehmend gelassener. Es wurde getanzt, gelacht und der Wein floss. Die Atmosphäre wandelte sich im Laufe des Abends von einem entspannten Nachmittag zu einem fröhlichen Nachtfest.

Finya LUSTINA