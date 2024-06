Online spielen und Wissen testen

Teile diesen Artikel

Quiz zum 75. Jubiläum des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

Ausgabe Nr. 2869

Anlässlich des 75. Jubiläums des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hat sich die Bundeskulturreferentin etwas Außergewöhnliches ausgedacht, um auf die Verbandsgeschichte zurückzublicken: ein Online-Quiz. Es kann am Computer oder auf dem Handy gespielt werden und soll die Rolle und die Leistungen des Verbandes seit seiner Gründung 1949 auf unterhaltsame Weise präsentieren.

Wissen Sie, welcher Nachname unter den Verbandsmitgliedern am häufigsten vorkommt? Könnten Sie sagen, wie oft es im siebenbürgischen Altenheim in Drabenderhöhe Palukes zu essen gibt? Und ist Ihnen der „Lastenausgleich“ ein Begriff? Um diese und andere Themen kreisen die Fragen des Online-Quiz, das seit dem Heimattag freigeschaltet ist und unter www.siebenbuerger.de/go/1Q kostenlos gespielt werden kann.

Jede Spielrunde besteht aus zwölf Fragen, die zufällig aus einem Pool von 40 Fragen ausgewählt werden. Um Ihr Wissen über den Verband wirklich eingehend zu testen, müssen Sie also mehrere Runden spielen. Das Quiz wendet sich dabei aber nicht nur an Verbandsmitglieder und Landsleute, sondern auch an Nicht-Sachsen und Nicht-Mitglieder. Bei vielen Fragen werden nach der Auflösung weiterführende Informationen geboten, sodass sowohl Neulinge als auch Verbandsexperten ihr Wissen über die Eingliederung der Siebenbürger Sachsen in der Bundesrepublik erweitern können.

Das Quiz bietet darüber hinaus noch eine Besonderheit: Es gibt eine gedruckte bzw. eine druckbare Version. Damit das Quiz zu den Menschen kommen kann, hat die Bundeskulturreferentin 30 Fragen ausgewählt und Poster im DIN A-Format gestalten lassen. Auf jedem Poster befindet sich eine andere Frage, ein anderer Link und ein anderer QR-Code. Für den Heimattag wurden die 30 Fragen auf Hartschaumplatten gedruckt und an Gebäuden, Geländern und Gerüsten in Dinkelsbühl aufgehängt. Dieses Fragenset im DIN A2-Format kann jederzeit kostenlos beim Bundeskulturreferat in München ausgeliehen werden und beispielsweise bei einem Sommerfest, einer Weihnachtsfeier oder sonstigen Veranstaltungen aufgehängt werden.

Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, die Fragen zu Hause selbst im passenden Format, in der benötigten Anzahl und auf dem gewünschten Material auszudrucken. Hierfür wurden toner- und tintenschonende Plakate mit weißem statt grünem Hintergrund erstellt. Schreiben Sie einfach eine Mail an kulturreferat@siebenbuerger.de und die Bundeskulturreferentin schickt Ihnen die Druckdaten zu.

Das Quiz kann mit jedweder Frage begonnen werden, das System wählt dann nach dem Zufallsprinzip die folgenden elf Fragen aus. So können Sie selbst entscheiden, wie viele Fragen Sie bei Ihrer Veranstaltung aufhängen. Die Fragen sind allgemein gehalten und beziehen sich nicht auf das Jubiläum, man kann das Quiz also völlig unabhängig vom Jubiläumsjahr einsetzen.

Möglich gemacht wurde der Spielspaß durch die Webmaster von Siebenbuerger.de, die Firma Dinu Design und insbesondere eine Förderung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Dagmar SECK