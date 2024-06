Hoffen auf gutes Wetter

Teile diesen Artikel

Sibiu Streetball, auch Quali-Turnier für FIBA-Challenger

Ausgabe Nr. 2869

Die 12. Ausgabe des 3×3-Basketballturniers „Sibiu Streetball“ findet am Wochenende, am 15. und 16. Juni auf dem „Elemer Tordai“-Spielfeld, neben der Transilvania-Halle statt.

Die vom Internationalen Basketballverband (FIBA) anerkannten 3×3-Basketballturniere sind in 4 Kategorien unterteilt: „Fiba Endorsed“, „Satellite“, „Challenger“ und „World Tour“. Das Hermannstädter „Sibiu Streetball“ ist ein „Satellite“-Turnier, das heißt, dass sich die Gewinner für das FIBA Challenger-Turnier qualifizieren.

An dem Turnier können Sportler der Kategorien U10, U13, U16 Damen, U18, Open Herren und Open Damen teilnehmen. Am Samstag werden die Qualifikationsspiele, am Sonntag die Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen.

Das 3×3-Basketballfeld, auf dem „Sibiu Streetball“ stattfinden wird, entspricht den FIBA-Standards und ist mit einer Nachtbeleuchtung, professionellen Sportgeräten und einer Tribüne mit 60 Plätzen für die Sportler ausgestattet. Die Organisatoren haben auch an die Basketballfans gedacht und lassen eine Tribüne mit 200 Plätzen aufstellen. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei.

„Wir bereiten uns auf eine weitere Auflage des Turniers vor und hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt, damit wir den Austragungsort beibehalten können, der bereits zur Tradition geworden ist – den ‚Elemer Tordai‚-Basketballplatz. Die Tatsache, dass dieses Turnier sowohl den Sportlern als auch den Zuschauern so viel Freude bereitet und vor allem, dass das Turnier für einige der teilnehmenden Basketballspieler ein Sprungbrett zu größeren Wettbewerben war, ehrt uns und gibt uns die Energie, das Event jedes Jahr zu veranstalten“, sagten die Organisatoren von „Sibiu Streetball“.

„Sibiu Streetball“ ist eine Veranstaltung, die vom Bürgermeisteramt Hermannstadt und dem Kreisrat Hermannstadt, jeweils über die Sportagenden, mitfinanziert wird. Organisatoren sind der Sportverein „Ecosport Team“ und die Agentur „Grey Projects“ .

Cynthia PINTER