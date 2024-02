Ausstellung Pomona Zipser

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2851

Die Ausstellung „Möbel für Persönlichkeiten. Praktisches von Pomona Zipser” wird am Samstag, den 17. Februar, 18 Uhr, in der Galerie 8 Salon in Hamburg (Trommelstraße 7) eröffnet und ist dort bis zum 9. März zu besichtigen. Öffnungszeiten: Do.- Sa. 15 – 18 Uhr und nach Vereinbarung. Die Berliner Bildhauerin hatte schon 2016 einige der Objekte in Galerie van de Loo Projekte in München unter dem Titel „Stumme Diener” gezeigt. Damals schrieb Johanna Letz: „Einst bezeichnete man mit ‚Stumme Diener‘ jene hilfreichen Kleiderständer, welche die abends abgelegten Herrenanzüge knitterfrei aufnahmen. Der einfühlsame Betrachter wird bald erkennen, dass es sich hier bei Pomonas Vorschlägen, weniger um ein Möbelstück, als um ein Element der Wohngemeinschaft handelt.” Unser Bild: Pomona Zipser: Lehnender Diener, 2014, Holz, Leder, Gummi, Pappe, Schnur.