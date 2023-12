Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2846

Neues Schwimmbad in Mediasch, ein 2009 begonnenes Projekt: Die Endabnahme der Arbeiten für das neue Schwimmbad im Viertel Vitrometan in Mediasch fand am Freitag, dem 15. Dezember statt. Das Projekt mit einem Gesamtwert von 9,93 Millionen Lei (knapp 2 Millionen Euro) ist das einzige dieser Art im Kreis Hermannstadt, das genehmigt und fertiggestellt wurde und wurde finanziert durch die Nationale Investitionsgesellschaft (Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A.), wobei die Gemeinde Mediasch die technisch-bauliche Ausstattung übernommen hat. Das Hauptziel des Projekts war der Bau eines Schwimmbads, das den geltenden Normen entspricht und für Bildungszwecke bestimmt ist. Das Schwimmbad ist für pädagogische Zwecke bestimmt, für Schüler und Vorschulkinder, aber auch für das breite Publikum. Das Gebäude hat eine Gesamtfläche von 3.180 Quadratmetern, das Schwimmbecken ist 25 Meter x 12,5 Meter groß und zwischen 1,20 und 1,80 Meter tief. Das Gebäude verfügt über Umkleideräume für Schüler und Lehrer, Toiletten, usw. Foto: Presseamt Mediasch