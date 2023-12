Die Freestyle-Szene lebt

Teile diesen Artikel

Eröffnung der Skisaison auf der Hohen Rinne

Ausgabe Nr. 2846

Mit einem unterhaltsamen und spektakulären Freestyle-Wettkampf für Snowboarder und Freeski-Fahrer aus ganz Rumänien wurde die Skisaison in der Păltiniș Arena wie jetzt die Arena Platoș genannt wird, am 4. Dezember eröffnet.

In der Arena JiB hatten die Veranstalter für viele knifflige Hindernisse gesorgt und sowohl die talentiertesten Snowboarder und Freeski-Fahrer als auch das Publikum kamen auf ihre Rechnung. Ein Zeichen, dass die Freestyle-Szene in Rumänien lebt. Das Team der Păltiniș Arena hatte unterhalb der Skipisten eine Trasse mit einem „kink combo rail” (5 Meter auf der Geraden und 6 Meter am Abhang) gefolgt von einem „fat-box-up” und einem „spine”.

Ins Finale schafften es schließlich zehn Snowboarder und vier Skifahrer, denen zehn Versuche zur Verfügung standen, um den besten Trick auf dem elf Meter langen „kink combo rail” hinzulegen. Keinem mangelte es an Kreativität.

In der Kategorie Freeski siegte Ștefan Mirescu mit dem Trick „Disaster pretzel out”, bei den Snowboarderinnen Mihaela Suciu und bei den Snowboardern Gabriel Andrei.

B. B.