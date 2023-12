Gezielte Unterstützung

Teile diesen Artikel

Lehrkräfteförderung im deutschsprachigen Schulwesen

Ausgabe Nr. 2846

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt über die Deutsche Botschaft in Bukarest auch in diesem Jahr das Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ mit insgesamt 1.000.000 Euro. Die ursprüngliche Fördersumme von 900.000 Euro konnte noch einmal um 100.000 Euro erhöht werden.

Botschafter Dr. Peer Gebauer und der Geschäftsführer der durchführenden Saxonia-Stiftung Klaus-Harald Sifft unterzeichneten in der Deutschen Botschaft in Bukarest den Zuwendungsvertrag über die gesamte Fördersumme von 1.000.000 Euro.

Hiermit können über 900 Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher durch finanzielle Zuschüsse gefördert werden. Ziel ist die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen deutschsprachigen Unterrichts. Im Rahmen des Projekts werden auch Autorenteams gefördert, die moderne Schulbücher für den deutsch-muttersprachlichen Unterricht in Rumänien erstellen oder aktualisieren.

Botschafter Dr. Peer Gebauer: „Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag für die Förderung der deutschen Sprache, für die deutsche Minderheit und für die gegenseitige Verständigung. Mehr als 22.200 Kinder sowie Schülerinnen und Schüler profitieren dadurch von deutschmuttersprachlichem Unterricht. Mit dem Projekt investieren wir in die nächste Generation und unterstützen mit deutschsprachigen Lehrkräften gezielt diejenigen, die sich tagtäglich mit großem persönlichen Einsatz für exzellente Bildung engagieren. Durch Fortbildungsmaßnahmen und moderne Schulbücher kann ein pädagogisch hochwertiger deutschsprachiger Schulunterricht in Rumänien angeboten werden. Mit der Saxonia-Stiftung haben wir einen starken Partner an unserer Seite.“

Mit dieser Förderung soll Deutsch auf muttersprachlichem Niveau an staatlichen Schulen und Bildungseinrichtungen in Rumänien gefördert und der Mangel an qualifizierten Lehrkräften verringert werden. Zudem sollen deutschsprachige junge Menschen motiviert werden, eine Lehrerkarriere anzustreben.

Deutsche Botschaft Bukarest

Das Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ wird bereits seit 2015 über die Deutsche Botschaft unterstützt. Nähere Informationen, wie Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher am Projekt teilnehmen können, finden Sie auf der Website der Saxonia-Stiftung:

https://fundatia.saxonia.ro/nachrichten/article/foerderung-von-lehrkraeften-im-deutschsprachigenschulwesen-rumaeniens-1/