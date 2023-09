Bezaubernde Hommage

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2832

Loredana Nemes stellt in Greifswald aus

Im Caspar-David-Friedrich-Haus in der alten Hansestadt Greifswald an der Ostsee ist eine großartige Fotoausstellung von Loredana Nemes zu sehen. Der berühmte Maler der Romantik wurde 1774 in diesem Haus geboren und würde sich freuen über den Titel „Von dem Wald und der Gier“, täglich durch die Ausstellungsräume wandern, hingebungsvoll die Fotos mit Bäumen und viel Natur von Loredana Nemes bewundern und davon bezaubert sein.

Bereits im Frühjahr 2023 konnten diese beschriebenen wunderbaren, sehr professionellen und sehr persönlichen Fotos unter dem Titel „Trees, Seas, and the Bee’s Knees“ in der Galerie Springer in Berlin in der Fasanenstraße 13 bewundert werden. Ein schönes Frühlingserlebnis in Berlin. Die Ausstellung muss man gesehen haben, um die Qualität der gekonnten Fotografie und der exzellenten Vergrößerungen zu verstehen.

Vor Tagen hielt ich ein frisch gedrucktes Buch „Graubaum und Himmelmeer“ mit diesen wunderbaren Fotos in der Galerie Springer in den Händen. Auf die Minute war es fertig geworden im Verlag Hartmann Books Stuttgart und konnte von Loredana Nemes und den Galeristen Heide und Robert Springer vorgestellt werden. Ein Katalog vom Feinsten. Eine hochwertige Druckqualität, der vordere Umschlag siebgedruckt, der Inhalt mit 50 Fotos im Triplexdruck und einer Widmung für Michael.

Loredana Nemes schrieb den Text im Buch selbst. Er passt zu den Fotos und zu ihr, die 1972 in Hermannstadt, am Rande der Karpaten geboren wurde. Die Eltern flüchteten mit ihr 1986 nach Westdeutschland, nach Aachen. In dem Landesteil beendete sie die Schule, studierte Germanistik und Mathematik. Sie zog weiter nach Berlin und begann Fotografin zu sein, mit einer enormen Begabung. Lehrtätigkeiten in verschiedenen Kunstschulen nimmt sie wahr. Stipendien und Auszeichnungen erhielt sie, die kaum aufzuzählen sind.

Eine Hommage und Liebeserklärung an die Kindheit, an die längst vergangene, an Siebenbürgen am Rande der Karpaten. Umgeben von Mythen und Sagen ist dieser Landesteil in Rumänien, wo noch heute dichte Urwälder stehen und Bären und Wölfe zu Hause sind. Empfindungen zu dem Vergangenen sind in den Fotos und in den Texten zu spüren. Die Natur ebenfalls.

Doch entstanden die Buchenfotos auf der Insel Rügen. Der Nationalpark auf der Insel ist UNESCO-Welterbestätte und erinnert die Künstlerin an ihr damaliges Aufgehobensein unter den Buchen in den Karpaten, erinnert an ihre Kindheit, erinnert an ihre erste Liebe. Der Buchenwald klebt geradezu an der Ostsee und durch die Weite des Meeres entsteht der Zauber des Lichts. Caspar David Friedrich und der Kreidefelsen auf Rügen sind eine Symbiose. Selbst auf der Hochzeitsreise von Caroline und Caspar David Friedrich führte der Weg im Jahr 1818 zum Kreidefelsen in die Nähe seiner Greifswalder Heimat.

Fahren Sie in die alte Hansestadt Greifswald an der Ostsee, bewundern Sie dort die Fotoausstellung (sie ist noch bis zum 15. Oktober d. J. zu besichtigen), doch zuvor sollten Sie das Buch, den Katalog, kaufen, um sich auf die Ausstellung einzustimmen. Das Buch bestellen kann man unter www.loredananemes.de und bei Hartmann Books Stuttgart

Christel WOLLMANN-FIEDLER