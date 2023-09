Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2832

Schulbeginn am 11. September

Bukarest. – Das Schuljahr 2023/2024 hat am 1. September 2023 begonnen und endet am 31. August 2024, mit Schulbeginn am 11. September. Insgesamt sind 36 Schulwochen vorgesehen. Ausnahme machen die 12. Klassen bzw. 13. Klassen Abendschule (34 Wochen), die 8. Klassen (35 Wochen) und die technischen Lyzeen (37 Wochen).

Das Schuljahr hat fünf Kursmodule und fünf Ferien, nach folgender Struktur: Kurse: 11. September – 27. Oktober; Ferien: 28. Oktober-5. November; Kurse: 6. November – 22. Dezember; Ferien: 23. Dezember- 7. Januar 2024, Kurse: 8. Januar – 9. Februar bzw. 16. oder 23. Februar (je nach Beschluss der Schulinspektorate); Ferien: eine Woche in der Zeitspanne 12. Februar – 3. März (je nach Beschluss der Schulinspektorate); Kurse: 19. Februar, bzw. 26. Februar oder 4. März (je nach Entscheidung der Schulinspektorate) – 12. April; Ferien: 13. April – 21. April; Kurse: 22. April – 21. Juni; Ferien: 22. Juni – 8. September.

Die nationalen Programme „Schule anders” und „Grüne Woche” müssen von jeder Schule in der Zeitspanne 11. September-26. April eingeplant werden, an jeweils fünf aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Sie müssen in unterschiedlichen Schulwochen eingeplant werden.

Die Schüler, die in diesem Schuljahr die 5. Klasse beginnen, werden die ersten sein, die im Sommer 2027 die zusätzliche Aufnahmeprüfung für das Lyzeum ablegen. Sie werden wie bisher die Nationale Prüfung am Ende der 8. Klasse ablegen, doch die Lyzeen haben das Recht, für 50 Prozent der Plätze eine eigene Aufnahmeprüfung für Standardfächer zu organisieren. Die restlichen Plätze werden wie bisherper Computer auf Grund der Ergebnisse der Nationalen Prüfung vergeben.

Die Schüler, die jetzt die 7. Klasse beginnen, werden das neue Abitur ablegen, das nach den Bestimmungen des neuen Bildungsgesetzes reformiert wurde (Gesetz 198/2023). Diese Schüler werden ab der 9. Klasse (Schuljahr 2025-2026) überarbeitete Lehrpläne und neue Schulbücher haben. Das neue Bakkalaureat wird mehrere Prüfungen als bisher haben. Neu ist die Probe für Grundkompetenzen, wo die Schüler der Realklassen eine Prüfung in Geisteswissenschaften ablegen müssen (Geschichte, Erdkunde, Logik, Psychologie oder Soziologie usw.) und die Schüler der Humanklassen eine Prüfung in exakten Wissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie oder Biologie).

Geändert für Schüler im Gymnasium und Lyzeum wurde ab diesem Jahr auch das System der Schulstipendien. Vergeben werden vier Arten von Schulstipendien: Leistungsstipendien (30% der Schüler, unabhängig von der Note, 450 Lei/Monat); Sozialstipendien (300 Lei/Monat), technologische Stipendien (300 Lei/Monat) und Stipendien für Schüler, die einen Preis bei einer Schülerolympiade erhalten haben (einmalig 25-100% des Mindestgehalts bzw. 700 Lei/Monat). Ruxandra STĂNESCU

TIFF in Hermannstadt

Hermannstadt. – Die 17. Hermannstädter Auflage des Transilvania International Film Festival (TIFF) findet bis Sonntag, dem 10. September statt. Gezeigt werden mehr als 20 rumänische und ausländische Filme am Großen Ring (kostenlos, jeweils ab 21 Uhr) und in den Sälen 1 und 4 von CineGold in der Promenada Mall (25-30 Lei/Karte), teilweise in Aanwesenheit der Regisseure bwz. Schauspieler, u. a. Alexandru Papadopol, Paul Ipate, Tudor Giurgiu, Andrei Tănase und Tibi Ușeriu. Das genaue Programm ist unter https://sibiu.tiff.ro/ro/program zu finden. Karten können ebenda ober bei der Abendkasse gekauft werden. (RS)

„Eindrücke aus Haiti”

Hermannstadt. – Mit dem Bildvortrag „Eindrücke aus Haiti” von Lothar Schelenz (Nidda/Deutschland) eröffnet das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt die Reihe der Seniorennachmittage am Dienstag, dem 12. September, 15 Uhr, im Spiegelsaal im Forumshaus (Sporergasse/Magheru 1-3). Alle Interessierten sind dazu eingeladen. (BU)

Internationales Festival

Hermannstadt. – Das Brukenthalmuseum und der Verein Brukenthal von Studio organisieren mit der Unterstützung des Kulturministeriums und unter der Schirmherrschaft des Außenministeriums das Internationale Festival für zeitgenössische Kunst in Hermannstadt, vom 16. bis 30. September. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, den 16. September, 14 Uhr, in der Galerie für zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums in der Quergasse/Tribunei 6 statt. (RS)

Fotos für Hermannstädter Fotosalon 2023 gesucht

Hermannstadt. – Fotos für den 24. Internationalen Fotosalon Hermannstadt (28. Oktober-13. November) können bis zum 21. September eingereicht werden, in den Kategorien Open Color, Open Monocrom, Photo Travel und Photo Journalism. Die Teilnahme kostet zwischen 10 und 15 Euro. Die Jury besteht aus: Balási Csaba (M.FIAP, Rumänien); Kerekes Istvan (E. FIAP/d/2, Ungarn); Radu Stănese (E. FIAP, Rumänien) und Louis Guermond (Frankreich, Reserve). Infos und Einschreibungen unter sibiuphoto.ro. (RS)

Religionslehrertag am 16. September

Hermannstadt. – Unter dem Motto ,,Der Religionsunterricht hat eine prophetische Aufgabe!“ steht der Religionslehrertag, der am Samstag, den 16. September, von 10 bis 16 Uhr, im Bischofspalais der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien in Hermannstadt (Sporergasse/Magheru 4) stattfindet. Eingeladen sind alle, die Religion unterrichten (egal wie viele Stunden), oder daran interessiert sind es zu tun, oder sonst wie an der Thematik interessiert sind. Tagungssprache ist Deutsch. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gebeten, ein Beispiel für eine gut gelungene Unterrichtsstunde mitzubringen. Vorlagen dafür gibt es im Bischofsamt oder bei Gunda Wittich. Für Kaffee und Mittagessen ist gesorgt. Anmeldungen beim Bischofsamt unter ekr.bischofsamt@evang.ro. Informationen bei Gunda Wittich unter gunda wittich@hotmail.com.

Vortragsreihe über existenzielle Perspektiven

Hermannstadt. – Die Vortragsreihe „Freiheit, Verantwortung, Lebenssinn. Existenzielle Perspektiven auf Armut und Bildung” findet am Samstag, dem 23. September, ab 8.45 Uhr in der Aula des Studiengangs für Protestantische Theologie der Lucian Blaga-Universität (Bd. Victoriei 40) statt. Konzept und Informationen bei Helmut P. Gaisbauer (helmut.gaisbauer@plus.ac.at) und Teresa Leonhard (teresa.leonhard@ulbsibiu.ro). Die Teilnahme ist auch online möglich.

Sprecher (Projektpräsentationen, Dialoge und Vorträge) sind Teresa Leonhard, Helmut P. Gaisbauer, Thomas Happ, Stefan Tobler, Liana Iunesch, Bianca Babes, Monika Brandsch, Beatrice Ungar, Robert Pfützner, Franziska Fiedler, Alexandru Ioniță, Markus Pausch, Rafael Mahl, Mădălina Mahl, Johanna Reber, Andrei Marcovici und Eveline Cioflec.

Am Sonntag, dem 24. September, ist ein gemeinsamer Besuch von einigen Bildungsprojekten in der näheren Umgebung Hermannstadts möglich, Anmeldungen sind erforderlich.

Die Vorträge sowie weitere Beiträge werden in der Nummer 3/24 der Review of Ecumenical Studies Sibiu (http://www.res.ecum.ro) veröffentlicht. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert heute, Freitag, den 8. September, um 12 Uhr, und Samstag, den 9. September, 19 Uhr, Kantorin Ruth Forsbach-Backhaus (Orgel, Remscheid/Deutschland). (BU)

Orgelsommer in Mediasch

Mediasch. – Im Rahmen des Mediascher Orgelsommers konzertiert am Montag, dem 11. September, ab 19 Uhr, Ruth Forsbach-Backhaus (Orgel) in der evangelischen Margarethenkirche. (RS)

Karten für Opernfestival

Hermannstadt. – Die Karten für die Operngala und die Ballett-Vorstellung „Giselle”, die im Rahmen des 22. Opernfestivals (1.-13. Oktober) stattfinden werden, können bis zum 1. Oktober zu einem ermäßigten Preis gekauft werden, bei der Kassa der Hermannstädter Staatsphilharmonie oder online, unter www.iabilet.ro. (RS)

Alte Autos abgeben

Hermannstadt. – Das lokale Programm „Rabla”, durch welches die Hermannstädter alte Autos abgeben können, wurde bis zum 29. September, 23.59 Uhr verlängert, solange es freie Plätze gibt. Die Besitzer erhalten 3.000 Lei und müssen diese Summe nicht mehr wie bisher für den Kauf eines Neuwagens verwenden. Näheres unter www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/anunt_pf_rabla_local_25.07.2023.pdf.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 12. September, 13.00-13.30 Uhr: Zu Besuch bei den Ungarndeutsche in Budapest.

TVR Cultural, Mittwoch, 13. September, 14.00-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: Dauerausstellung in Agnetheln; Ausstellung im Teutschhaus: Migrationsgrund Religionsfreiheit.

TVR 1, Donnerstag, 14. September, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Das Hermannstadter Hospiz und Dr. Carl Wolf-Altenheim; 800 Jahre Michelsberg; Haferland 2023.