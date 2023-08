Neue Fußgängerzone in Hermannstadts Altstadtzentrum

Ausgabe Nr. 2827

Seit Dienstag, den 1. August d. J., sind der Schillerplatz/Piața Schiller und die Armbrustergasse/Arhivelor (unser Bild) für den Kfz-Verkehr gesperrt. Zufahrtsberechtigt sind nur die Anrainer, die ihre Pkws in die Innenhöfe fahren wollen und die Versorgungsfahrzeuge. Parken ist in dieser neuen Fußgängerzone verboten. Wer Anrainer-Parkabonnements für den Schillerplatz bzw. die Armbrustergasse besitzt, kann diese in der Wiesengasse/Tipografilor oder der Wintergasse/Timotei Popovici nutzen. Die neue Fußgängerzone wurde von dem Stadtrat in dessen Sitzung am 27. Juli d. J. beschlossen. Foto: Beatrice UNGAR