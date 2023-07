Sibiu Sands zum 10. Mal

Ausgabe Nr. 2823

Die 10. Ausgabe des Beachvolleyball-Turniers „Sibiu Sands“ findet vom 7.-16. Juli auf dem Kleinen Ring statt. Bisher haben sich 100 Teams angemeldet. Das Turnier wird in drei Wettbewerben ausgetragen: Hobby (7.-9. Juli), Kadetten (11.-13. Juli) und International Open (13.-16. Juli). Das Turnier beginnt mit der Hobby-Kategorie, in der Amateurspieler zum ersten Mal ein eigenes Wochenende bei „Sibiu Sands“ haben werden. Neu ist auch das Finalturnier der nationalen Kadettenmeisterschaft, das zum ersten Mal auf einer Anlage in einer historischen Altstadt ausgetragen wird. Die größte Neuigkeit ist allerdings, dass „Sibiu Sands“ heuer zum ersten Mal einen internationalen Teil haben wird, an dem auch Profi-Volleyballer aus anderen Ländern teilnehmen werden. Das erste Spiel für Amateure wird heute, um 8.30 Uhr ausgetragen, der Beginn des Wettkampfes für Kadetten ist für Dienstag, dem 11. Juli, um 9 Uhr geplant. Auf dem Kleinen Ring wird eine Zuschauertribüne mit 200 Plätzen aufgestellt werden, der Eintritt zu allen Spielen ist frei. Organisiert wird „Sibiu Sands“ vom Verein „Eco Sport Team“ in Zusammenarbeit mit der Agentur „Grey Projects“.

Foto: Sibiu Sands