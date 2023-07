Ausgabe Nr. 2824

139 Radsportler standen am Donnerstag, dem 6. Juli, am Start der ersten Etappe der 13. Auflage der Hermannstädter Radtour, bei der letzten Etappe, der Etappe 4b am Sonntagnachmittag, ein Zeitfahren in Hermannstadts Altstadt, waren es noch 124. Diese starteten jeweils im Minutentakt in Begleitung von jeweils zwei Motoradfahrern. Die Bestzeit fuhr der Pole Marceli Boguslawski vom Alpecin-Deceuninck Develpoment Team, der die 3,3 km in 4:19.42 (Durchschnittstempo 45,79 kmh) bewältigte. Mehr zu dem Radrennen auf Seite 8. Unser Bild: Die zweite Etappe führte von Hermannstadt u. a. über Agnetheln und Kerz, vorbei an der ehemaligen Zisterzienserabtei auf die Transfogarascher Hochstraße. Foto: ciclism.sibiu.ro

Mit Tempo durch Siebenbürgen: Der Brite Mark Donovan (Bildmitte) vom Q36.5 Pro Cycling Team hat die Gesamtwertung der 13. Auflage der Hermannstädter Radtour Sibiu Cycling Tour gewonnen. Nach insgesamt 656,6 gefahrenen Kilometern lag der 24-Jährige mit einer Gesamtzeit von 15:32‘:44‘‘ acht Sekunden vor Lennert van Eetvelt (Belgien, links) und Jakub Otruba (Tschechien, rechts). Bester Deutscher wurde Florian Lipowitz Bora-Hansgrohe-Team auf Platz sechs. In der Teamwertung konnte sich das deutsche Bora-Hansgrohe-Team den dritten Platz hinter dem Q36.5 Pro Cycling Team (Schweiz) und Green Project-Bardianicsf-Faizane‘ (Belgien) sichern. Die Sibiu Cycling Tour ist ein jährlich stattfindendes professionelles Straßen-Fahrradrennen in und um Hermannstadt. Die Etappen führen die Akteure unter anderem durch das historische Stadtzentrum Hermannstadts, Mediasch, Schäßburg, Heltau und Michelsberg, sowie die Transfogarascher Hochstraße. Die genauen Ergebnisse finden Sie unter https://ciclism.sibiu.ro/ro/rezultate.html

Text: Samuel HÖRMANN, Foto: ciclism.sibiu.ro