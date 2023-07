Ausgabe Nr. 2825

Das 1904 gebaute Volksbad ist historisches Baudenkmal und somit von Eingriffen geschützt, die seine besondere Architektur entstellen könnten. Das von Karl Hocheder, Architekturprofessor an der Technischen Universität München, entworfene Gebäude verbindet Barock mit Jugendstil und ist somit das repräsentativste Gebäude dieses Baustils in der Stadt. Von der architektonischen Struktur her ist es eine nahezu originalgetreue Kopie des Müller’schen-Volksbades in München, das vom selben Architekten entworfen wurde. Foto: Presseamt der Stadt