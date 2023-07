Musizieren und Tanzen verbindet

Sommerfest auf dem Kirchhof mit Gästen aus Polen, Oberwischau und Schäßburg

Ausgabe Nr. 2825

Den Besuch der hoch motivierten Mitglieder des Jugendblasorchester aus Chronstau in Oberschlesien/Polen bei der deutschen Minderheit in Rumänien nahmen das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien e. V. (ADJ) zum Anlass, Musik- und Tanzbegeisterte am Samstag, den 15. Juli, zu einem Sommerfest in den Hof der evangelischen Kirche in Neppendorf einzuladen. Die Veranstaltung war der Schlusspunkt des Besuchsprogramms der Gäste aus Oberschlesien, die vom 9. bis 16. Juli in Siebenbürgen unterwegs gewesen sind.

Zu dem Chronstauer Jugendblasorchester gesellten sich beim gut besuchten Sommerfest die ,,Edelweiß“-Tanzgruppen der Jugendlichen und der Seniorinnen und Senioren (Leitung: Horst Zavaczki) und der gemischte Chor der Kirche Hl. Anna (Leitung: Erwin Husac) aus Oberwischau, die Tanzgruppe des Jugendforums Schäßburg (Leitung: Andrea Rost), die Lehrertanzgruppe aus Hermannstadt (Leitung: Laura Părăian und Bianke Grecu) sowie die Tanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt (Leitung: Sebastian Arion).

Im Schatten der hohen Bäume erlebten alle Anwesenden eine gelungene Darbietung und konnten sich im Anschluss bei einem Büffet mit Gegrilltem und Salaten, zubereitet in der Küche des ,,Akropolis“-Restaurants, nach Lust und Laune bedienen. Alles in allem waren schließlich alle sehr zufrieden und sie saßen noch bis knapp vor Sonnenuntergang an den Biertischen und plauderten.

Die Gäste aus Polen waren in der Woche im ,,Hans Bernd von Haeften“-Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen untergebracht und hatten täglich jeweils abends fleißig geprobt.

Angekommen waren sie nach einer knapp 16 Stunden langen Fahrt mit dem Reisebus am Sonntag Abend. Am Montag besuchten sie den Sitz des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien in Hermannstadt und hier hatten sie mit Kulturreferentin Doris Köber eine Diskussionsrunde und Programmbesprechung im Spiegelsaal. Anschließend erlebten sie eine Stadtführung und besichtigten noch das ASTRA-Freilichtmuseum.

Dienstag stand ein Ausflug nach Holzmengen auf dem Programm und Mittwoch zeigten ihnen die Hermannstädter Gastgeber das Stadion im Erlenpark, nachdem sie im Aquapark, dem früheren Strand, etwas Abkühlung genossen hatten. Das hatten sie auch nötig, denn am Nachmittag lernten sie auf dem Gelände neben dem Pavillon im Erlenpark unter Anleitung von Sebastian Arion gemeinsam mit Mitgliedern der Tanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt einen siebenbürgisch-sächsischen Volkstanz, bevor sie gemeinsam mit der Neppendorfer Blaskapelle (die im Sommer jeweils ab 18 Uhr hier konzertiert) ein Platzkonzert boten. Donnerstag ging es in den Arka-Park und in die Arena Platoș auf die Hohe Rinne.

Freitag stand ein Ausflug nach Birthälm und Schäßburg an. In Schäßburg trafen sie sich nach einer Stadtführung mit Mitgliedern der Tanzgruppe des Jugendforums im Pfarrgarten. Am letzten Tag, an dem auch das Sommerfest stattgefunden hat, besuchten sie auf eigene Faust Hermannstadt. Sonntag ging es dann wieder mit dem Reisebus zurück nach Chronstau. Beatrice UNGAR