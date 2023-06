Rinkevicius bleibt bei CSU

Ausgabe Nr. 2819



Tomas Rinkevicius bleibt als Trainer der Basketballmannschaft CSU Sibiu für zwei weitere Spielsaisons erhalten. Dies gab die Leitung des Hermannstädter Basketballklubs Anfang dieser Woche bekannt. Seit er die Trainerbank des BC CSU Sibiu übernommen hat, weist Tomas Rinkevicius eine Bilanz von 18 Siegen und 15 Niederlagen auf. Der 45-jährige Litaue kann auf eine lange Spielerkarriere zurückblicken, die er größtenteils in seinem Heimatland aber auch in der Ukraine, in Österreich, Frankreich und Dänemark verbracht hat.

Auf Trainerebene kann Tomas Rinkevicius auch auf seine Erfahrung auf der Trainerbank von Neptunas Klaipeda seit der Saison 2019/2020 verweisen, als er das litauische Team in die Basketball Champions League führte. Zugleich gehört er zum technischen Stab der litauischen Nationalmannschaft.

Tomas Rinkevicius kam 2021 nach Hermannstadt, als er Koordinator der Nachwuchsakademie des Vereins wurde. Gleichzeitig trainierte er das Satellitenteam in der ersten Liga, mit dem er beachtliche Ergebnisse erzielte, und zwar mit einer Mannschaft, die ausschließlich aus bei CSU Sibiu ausgebildeten Jugendlichen bestand. Unser Bild: Tomas Rinkevicius (links sitzend) gab Spielanweisungen während eines Playoff-Spiels in Hermannstadt. Foto: Cynthia PINTER