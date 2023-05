Herrlich und weitgehend ursprünglich

Hobbyfotograf Gerd Deeken und sein Kalender ,,Mein Siebenbürgen“

Ausgabe Nr. 2817

Der erste Kalender für das Jahr 2024 ist im Schiller Verlag Bonn-Hermannstadt erschienen und liegt im Erasmus-Büchercafé und in der Schiller-Buchhandlung auf. Es handelt sich um ,,Mein Siebenbürgen“.

Der Kalender enthält Fotos von Gerd Deeken. Deeken hat sich nach Abschluss seines aktiven Berufslebens in Hermannstadt niedergelassen. Hier, ,,in der herrlichen und noch weitgehend ursprünglichen siebenbürgischen Landschaft“ kann er seinem Hobby, der Fotografie, ausgiebig frönen, heißt es in dem Vorstellungstext auf der Rückseite des Kalenders. Ebenda ist zu lesen: ,,Besonders die Flora und Fauna des Karpatenvorlandes begeistern Deeken immer wieder. Auf ausgedehnten Fototouren gelingt es ihm, den unvergleichlichen Zauber dieser Gegend und ihrer Bewohner einzufangen. Seine Fotos finden Sie auch im Internet unter: https.//stock.adobe.com/de/contributor/208631117/gerhard“

Der Kalender 2024 (ISBN 978-3-949583-36-0) kostet 29 Lei und kann auch bestellt werden unter verlag@schiller.ro

B. U.