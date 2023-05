Reichhaltiges Programm

47. Bezirksgemeindefest in Mediasch gefeiert

Ausgabe Nr. 2817

Beim 47. Bezirksgemeindefest in Mediasch wurde am Sonntag auch der Muttertag gefeiert, nach Mediascher Tradition sang der Chor das Lied ,,Motterhärz, tea Edelstīn“, zwei Konfirmanden brachten währenddessen zwei Blumensträuße zum Altar (für alle verstorbenen und alle lebenden Mütter), auch alle in der Kirche anwesenden Frauen bekamen eine Blume.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurde Ursula Juga-Pintican (Im Bild oben rechts, mit Pfarrer Gerhard Servatius-Depner und Kurator Septimiu Sârbu) aus ihrer Funktion als Vorsitzende des Diakonievereins verabschiedet.

Das Programm nach dem Festgottesdienst war reichhaltig: die Tanzgruppe aus Mühlbach hat getanzt, es gab Sarmale für alle, Schüler konzertierten am Klavier, dann wurde ein Spiel für Kinder organisiert, es gab einen Basar, einige Mädchen haben Waffeln gebacken und schließlich war das Offene Singen im Festzelt herzerwärmend.

G. S. D.