,,Ein Meilenstein für unsere Entwicklung“

Der Deutsche Schulverein ,,Friedrich-Wilhelm Raiffeisen“ gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 15. Mai 2023 die ,,Charlotte- Dietrich-Schule“ (CDS) in Hermannstadt als zweite deutsche Schule rumänienweit (neben der Deutschen Schule Bukarest) im Spezialregister für Schulen mit ausländischem Bildungssystem der rumänischen ARACIP-Behörde eingetragen wurde.

Damit erhält sie das Recht, ihre Schüler nach dem Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg zu unterrichten. Möglich wurde dieses im Rahmen einer engen Partnerschaft mit der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule in Wetzlar.

Gemäß der von ARACIP-Präsidentin Maria Dogaru unterschriebenen Bestätigung der Behörde profitieren die Schüler der CDS von nun an davon, dass ihre Zeugnisse in Rumänien auch offiziell als gleichwertig mit den Zeugnissen von Kindern anerkannt werden, die Schulen in Deutschland besucht haben.

Ein Wechsel aus dem rumänischen Schulsystem von und zur CDS ist damit problemlos möglich.

Schulleiter Rafael Mahl sagt dazu: ,,Für die Entwicklung unserer Schule ist die Aufnahme in dieses ARACIP-Spezialregister ein Meilenstein, der uns nun auch offiziell die Anerkennung durch den rumänischen Staat beschert. Vorteilhaft für die Schüler ist dabei auch, dass die Eignungsprüfung am Ende der 8. Klasse bei uns entfällt. Alle Schüler können auf unserer Schule je nach Wunsch bis zur mittleren Reife (nach Klasse 10) oder bis zum Abitur (nach Klasse 12) verbleiben.“

Die ,,Charlotte-Dietrich-Schule“ ist eine Ganztagsschule, die sich durch kleine Klassen und individuelle Betreuung auszeichnet. Der Unterricht findet (mit Ausnahme des Fachs Rumänisch) auf Deutsch und auf Englisch statt.

Vorkenntnisse der rumänischen Sprache für den Schulbesuch sind nicht erforderlich. Damit richtet sich die CDS insbesondere an die wachsende Anzahl von Schülern, die mit ihren Eltern aus dem Ausland nach Hermannstadt und Umgebung zuziehen.

Zur Finanzierung ihrer Aktivität ist die CDS auf das Erheben von Schulgebühren angewiesen. Spenden von Firmen und Privatpersonen können steuerlich abgesetzt werden, da es sich bei dem Träger der Schule um einen gemeinnützigen Verein handelt.

