Bronze für Hermannstadt

BC CSU Sibiu beendete die Nationalliga auf Platz 3

Ausgabe Nr. 2818

Das Hermannstädter Basketballteam BC CSU Sibiu hat alle Erwartungen übertroffen. Am Dienstagabend, dem 23. Mai, gewann das von Tomas Rinkevicius trainierte Team das entscheidende Auswärtsspiel gegen Rapid Bukarest im kleinen Finale der Nationalmeisterschaften mit 82:78 und sicherte sich damit die Bronzemedaille.

Das erste Viertel des Spiels war ein Katz-und-Maus-Spiel, jedes Mal kam die Antwort der Gegner in Hülle und Fülle. Es war praktisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und nach den ersten 10 Spielminuten stand es 19:19. Das zweite Viertel war eine ganz andere Geschichte, die gut für unsere Mannschaft endete: Aurelian Gavriloaia besiegelte die erste Hälfte des Spiels mit einem Floater zum 39:41.

Die zweite Halbzeit begann damit, dass der beste Spieler von Rapid Bukarest, Tyler Stone vier Punkte in Folge machte. Wieder folgte ein Spiel mit vielen Führungswechseln, das mit einer minimalen Führung für den BC CSU Sibiu endete, 60-61. Der entscheidende Akt ist einer, von dem man noch den Enkelkindern erzählen kann. Rapid konnte sich innerhalb von zwei Minuten absetzen und es sah so aus, als hätten die Bukarester die erste Chance auf den Sieg. Zum Glück waren der große Mann Rareș Uță und der Spielemacher Monyea Pratt in Form. Uță angelte sich einen wichtigen Offensivrebound, und Mo Pratt zauberte einige Bälle in den gegnerischen Korb. Am Ende gewann der BC CSU Sibiu das Spiel mit 82:78. Mo Pratt war der MVP (Most Valuable Player) des Spiels mit 27 Punkten, 13 Rebounds und 2 Assists. Rareș Uță folgte ihm mit 17 Punkten und 12 Rebounds.

Große Freude herrschte auf dem Spielfeld und der große Pokal wurde stolz umhergereicht. Die Spieler und das technische Team feierten mit den vielen aus Hermannstadt angereisten Fans. Als um kurz vor 3 Uhr nachts der Teambus vor der Transilvania-Halle hielt, wartete eine weitere Überraschung auf die Spieler: Jubelnde Fans beglückwünschten die Mannschaft, die müde aber glücklich in Hermannstadt eintraf.

Der BC CSU Sibiu beendete die Saison 2022/2023 mit einer Bilanz von 21 Siegen. Darüber hinaus gewann unser Team zwei Playoff-Serien aus der Position des Außenseiters, um schließlich die Bronzemedaille in der Landesmeisterschaft zu gewinnen.

Cynthia PINTER