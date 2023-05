Ausgabe Nr. 2818



Die in Hermannstadt geborene Künstlerin Sieglinde Bottesch eröffnete am 14. Mai d. J. mit der Installation „Aufgehoben“, bestehend aus zwölf hängenden Weidenkörben, die Ausstellungsreihe „Kunst in der Schwebe“ vor dem Kap 94, Teil der ehemaligen historischen Festungsanlage am Künettegraben in Ingolstadt. Diese Installation soll zwei Monate lang in dieser Form bestehen bleiben. ,,Hoffentlich nisten sich dort keine Vögel ein“, erklärte Sieglinde Bottesch gegenüber der Hermannstädter Zeitung.

Foto: Weinretter