Wir sind im Halbfinale

Basketballteam CSU Sibiu tritt gegen CSM Oradea an

Ausgabe Nr. 2814

„Nu cedăm! Nu cedăm!“, rief die kleine Fangruppe der Hermannstädter Herren-Basketballmannschaft CSU Sibiu, die am Sonntag, dem 23. April, zum Auswärtsspiel nach Voluntari, bei Bukarest gereist waren, um die Sportler zu unterstützen. „Aufgegeben“ haben die Spieler bis zum Schluss nicht, was ihnen dann letztendlich den Sieg bescherte und damit die Qualifikation in die nächste Runde, dem Halbfinale der rumänischen Nationalliga.

Vier Spiele wurden ausgetragen und beim Generalspielstand von 2:2 bangten alle Fans der Hermannstädter Adler um das Weiterkommen von CSU Sibiu. Denn nun spielten die von Tomas Rinkevicius trainierten Jungs auf fremdem Parkett im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen CSO Voluntari. Die Chancen sahen ziemlich düster aus, kaum jemand erwartete, dass die Hermannstädter siegten. Vor allem, nachdem der beste Spieler Roberts Blumbergs wegen einer Knöchel-Verletzung ausblieb.

Das Spiel begann sehr ungünstig für unsere Mannschaft, die kein Gegenmittel für die gegnerischen Dreier finden konnte. So gelang es CSO Voluntari, sich in der ersten Halbzeit einen maximalen Vorsprung von 17 Punkten zu erarbeiten. Doch die Gelb-Blauen gaben keine Sekunde nach und hatten bis zur Halbzeit fast die Hälfte des Rückstands aufgeholt, so dass es 49:40 stand. Die 3-Punkte-Würfe trafen auch bei unseren Jungs den Korb, und es gelang ihnen, auf der Anzeigetafel näher heranzukommen. Nach 30 Spielminuten fehlte nur noch ein Korb für den Gleichstand. Rares Uță und Mouhamed Barro brachten unser Team im entscheidenden Spielabschnitt schnell in Führung, und dann folgte eine Phase, in der sich die beiden Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Aurelian Gavriloaia mit einem Dreier und Gaston Whelan mit einem Layup brachten uns auf 5 Punkte heran. Dann machte Monyea Pratt im Gegenangriff nach einem Steal von Paolo Marinelli alles klar. Am Ende stand es 82:77.

Gaston Whelan war mit 18 Punkten, 9 Assists und 4 Steals der MVP. Rareș Uță steuerte 14 Punkte und 4 Rebounds bei. Mouha Barro gelang ein Double-Double mit 10 Punkten und 11 Rebounds.

Im Halbfinale trifft BC CSU Sibiu im Auswärtsspiel auf CSM CSU Oradea. Gespielt werden wieder fünf Matches. Die Serie beginnt heute, am Freitag, dem 28. April, um 19 Uhr in Großwardein. Das erste Heimspiel findet am Donnerstag, dem 4. Mai, um 19 Uhr, in der Transilvania-Halle statt. Alle Spiele werden live auf Digisport übertragen.

Cynthia PINTER