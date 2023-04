Ausgabe Nr. 2814

Die Arbeiten für den Ausbau der Radwege am Zibinsufer nähern sich dem Abschluss. Die Radwege sind bereits angelegt, die Lichtmasten müssen u. a. noch installiert werden. Gearbeitet wird auch an der Fußgängerbrücke am Ende des Radweges in Richtung Autobahn bei der Viitorului-Straße: ihre Bestandteile wurden geliefert und man hat mit der Montage begonnen. Foto: Cynthia PINTER